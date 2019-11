Haftanın tarihine bakış

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 15 Kasım 1983'te kuruldu.Kıbrıs'ta 1960 yılında cumhuriyet kurulması sonrasında da sorunlar giderilemedi. BM Genel Kurulu, 11-17 Aralık 1965'teki toplantılarında, Ada'da iki farklı toplumun varlığını göz ardı ederek, cumhuriyetin egemenliğini esas alan öneriyi kabul etti.Bu arada Yunanistan istikrarsızlığa sürüklendi. 21 Nisan 1967'de Albay Yorgo Papadopulos'un öncülük ettiği albaylar, yönetimi ele geçirdi.Bu dönemde Başbakan Süleyman Demirel ile Yunan Başbakanı Konstantin Kollias, 9 Eylül 1967'de Keşan'da, 10 Eylül'de de Dedeağaç'ta bir araya geldi. Görüşmelerde Yunanistan, Türkiye 'nin, Kıbrıs'ın Yunanistan ile birleşmesini kabul etmesi durumunda, Ada'da üsler ve Batı Trakya'da tavizler verme önerisinde bulundu. Bu öneri, daha önce 1966'da Stefanopulos hükümetince de yapılmış ve Türkiye tarafından reddedilmişti. Başbakan Demirel'in öneriyi aynı şekilde reddetmesiyle görüşmeler bitti.Türkiye'nin, geçerliliğini koruyan anlaşmaların tarafların rızası olmadan değiştirilmemesi, Kıbrıs'ta iki toplumdan hiçbirinin ötekine egemenlik kurmaması, Lozan Anlaşması ile sağlanan dengenin bozulmaması ve Kıbrıs sorununa Enosis dışında çözüm aranması konularındaki kararlı tutumuna karşın Yunanistan, Enosis'i gerçekleştirme çabalarına hız verdi. Askeri hazırlıklara girişen Yunanistan, Batı Trakya'daki Türkler üzerinde baskısını artırdı.Bu arada, 1964 bunalımı sırasında Ada'ya geri dönen Albay Grivas'ın örgütlediği Rum Milli Muhafızları, Boğaziçi ve Geçitkale köylerinde Türkleri imhaya kalkıştı. TBMM, 16 ve 17 Kasım 1967'de yaptığı gizli oturumlarda durumu değerlendirdi. TBMM, 19 Kasım'da ise hükümete gerekirse ülke dışına asker gönderme yetkisi verdi. Donanmanın Akdeniz'e açılmasından sonra Türkiye, Grivas'ın Ada'dan ayrılması ve 1964'ten beri Kıbrıs'a gönderilen 12 bin Yunan askerinin geri çekilmesi koşuluyla müdahaleden vazgeçebileceğini açıkladı.ABD Başkanı Lyndon Johnson'un özel temsilcisi Cyrus Vance'nin ve BM'nin arabuluculuk çabalarıyla Yunanistan, askerlerini geri çekmeyi kabul etti. Bunalım, Türkiye ile Yunanistan'ın 2 Aralık 1967'de anlaşmaya varmalarıyla sona erdi.Bu anlaşmadan hemen sonra Kıbrıs Türkleri, 29 Aralık 1967'de 1960 Anayasası tam anlamıyla işletilinceye kadar "Kendi yönetimlerinin kendilerince sağlanması" anlamına gelen "Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi"ni kurdu. Geçici yönetim, bir süre sonra "Kıbrıs Türk Yönetimi"ne dönüştürüldü. Bu yönetim biçimi, "Otonom Türk Yönetimi"nin ilan edildiği 1974'e kadar sürdü.EOKA'cı Nikos Sampson darbesinden sonra 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştirildi. 15 Kasım 1983'te de KKTC kuruldu.Düzce depremi12 Kasım 1999'da o dönem Bolu'nun ilçelerinden Düzce'nin merkez üssü olduğu 7,2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Düzce ve Kaynaşlı ile Bolu'nun bir bölümünde etkili olan, saat 18.57'deki depremde 894 kişi öldü, 4 bin 948 kişi yaralandı.30 saniye süreyle etkili olan deprem, pek çok ilde hissedildi. Deprem nedeniyle Düzce'deki konutların yüzde 82'si, iş yerlerinin yüzde 87'si hasar gördü.Düzce'deki depremin ardından ilçeye, hızlı bir şekilde kalkınabilmesi için 9 Aralık 1999'da 57. Hükümet tarafından il statüsü verilmesi kararlaştırıldı. TBMM'den geçen karar ve dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in onayı ile Düzce Türkiye'nin 81. ili oldu.Belli başlı öteki olaylar11 Kasım1821- Rus yazar Dostoyevski doğdu.1914- Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri'ne savaş ilan etti.1918- Almanya ile Müttefikler, I. Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşmayı imzaladı.1938- TBMM, İsmet İnönü'yü oy birliğiyle cumhurbaşkanı seçti.1942- Varlık Vergisi'ne ilişkin yasa TBMM'de kabul edildi.1973- İsrail ile Mısır ateşkes imzaladı.1976- Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında on yıl süreyle elektrik alışverişini düzenleyen anlaşma imzalandı.1997- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, şans oyunu "Sayısal Loto"yu başlattı.2004- Filistin lideri Yaser Arafat, Paris yakınlarındaki bir askeri hastanede vefat etti. Arafat'ın cenazesi 12 Kasım'da Kahire'de düzenlenen törenden sonra Ramallah'ta toprağa verildi.2006- Bülent Ecevit, devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.2008- İstiklal Savaşı'nın hayattaki son gazisi emekli Albay Mustafa Şekip Birgöl vefat etti.2010- Irak'ta 8 ay sonra iktidarın paylaşımı konusunda anlaşmaya varıldı. Nuri El Maliki yeniden başbakan, Celal Talabani de yeniden cumhurbaşkanı oldu.2013- Kapadokya, dünyadaki en büyük seyahat rehberi yayımcısı "Lonely Planet" tarafından, "en iyi balayı güzergahı" seçildi.2015- Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) eski başkanı Lamine Diack, dopingde rüşvet iddialarının ardından Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) onursal üyeliğinden istifa etti.2016- İçişleri Bakanlığınca FETÖ, PKK/KCK, DHKP-C ve DEAŞ bağlantılı 370 derneğin faaliyeti durduruldu.2016- Dünyaca ünlü Kanadalı yazar, şair, söz yazarı ve şarkıcı Leonard Cohen 82 yaşında ABD'de hayatını kaybetti.2017- Çin'in Kaihua şehrinde yapılan Dünya Kadınlar Bocce (Petank) Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Hilal Çaputlu, boccede büyükler kategorisinde Türkiye'ye Dünya Şampiyonası'nda madalya kazandıran ilk sporcu unvanını aldı.12 Kasım1799- İlk meteor yağmuru kaydedildi.1840- "Düşünen Adam" heykeli ile tanınan heykeltıraş Auguste Rodin, Paris'te doğdu.1877- Gazi Osman Paşa, Plevne'de teslim olmayacağını bildirdi.1900- Uluslararası Paris Sergisi'ni 50 milyon kişi gezdi.1927- Sovyetler Birliği'nde Troçki, Komünist Partiden çıkarıldı, Stalin başa geçti.1929- Yeni harflerle basılan ilk Türk posta pulları kullanıma girdi.1934- Türkiye'de ilk kez bir kadın, belediye başkan yardımcısı oldu. Bursa Belediye Meclisi, Zehra Hanım'ı başkan yardımcılığına seçti.1967- Türk hükümetinin, 31 Ekim'de gizlice girdiği Kıbrıs'ta, Rumların tutukladığı Türk toplumu lideri Rauf Denktaş'ın serbest bırakılmasını Kıbrıs hükümetinden istemesi sonrası, Denktaş serbest bırakıldı.1995- Sait Halim Paşa Konağı tamamen yandı.1997- "AB-212" tipi Türk helikopteri, NATO Akdeniz Daimi Deniz Kuvvetine bağlı gemilerin müşterek eğitimleri sırasında Rodos Adası açıklarında düştü, 3 asker şehit oldu.1999- Bolu, Düzce ve Kaynaşlı'daki 7,2 büyüklüğündeki depremde 894 kişi öldü, 4 bin 948 kişi yaralandı.2003- TÜBİTAK Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü (BİLTEN) tarafından teknoloji transferi yöntemiyle üretilerek uzaya gönderilen BİLSAT uydusu görüntü göndermeye başladı.2003- Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin barış zamanı idam cezasının kaldırılmasını öngören 6. protokolünü onayladı.2004- Arafat'ın ölümünün ardından Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü lideri oldu.2011- İtalya Başbakanı Berlusconi, parlamentoda çoğunluğu kaybetmesi nedeniyle istifa etti.2011- Arap Birliği, Suriye'nin üyeliğinin askıya alınmasına ve Şam yönetimine yaptırım uygulanmasına karar verdi.2011- "Kartepe" adlı deniz otobüsünü kaçıran terörist Mensur Güzel, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Güzel'in üzerinde bomba düzeneği bulundu.2012- Büyükşehir Belediye Kanunu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van, büyükşehir belediyesi oldu.2012- Merkez Bankası verilerinin AA tarafından yayımlanmasına ilişkin protokol imzalandı.2013- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen törenle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Devlet Nişanı verdi. Aliyev de Gül'e "Haydar Aliyev Nişanı" tevcih etti.2015- Ukrayna Parlamentosu, Kırım Tatarlarının 1944 yılında yaşadığı sürgünü soykırım olarak kabul etti. Ülkede 18 Mayıs, "Kırım Tatar Soykırım Kurbanlarını Anma Günü" ilan edildi.2015- TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) konuşlandırılmış teleskoptan yapılan tayf gözlemlerinde "anakol yıldızı" ve "galaksi kümesi" keşfedildi.2015- 1 Kasım'da yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçları açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin 317, CHP'nin 134, HDP'nin 59 ve MHP'nin 40 milletvekili çıkardığını bildirdi.2015- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2014 Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.2016- Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "FETÖ/PDY'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay tutuklandı.2017- İran-Irak sınırında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Irak'taki Halepçe ilçesi olan depremde 450'den fazla kişi yaşamını yitirirken en az 7 bin kişi yaralandı.13 Kasım1805- Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız ordusu, Viyana'ya girdi.1885- Sırp-Bulgar Savaşı başladı.1907- Paul Cornu, ilk helikopter uçuşunu başardı.1914- Caresse Crosby tarafından geliştirilen sütyenin patenti alındı.1918- Birinci Dünya Savaşı sonunda, Atatürk'ün "Geldikleri gibi giderler" dediği İtilaf Devletleri Donanması, İstanbul Boğazı'na demirledi.1920- Milletler Cemiyeti'nin Cenevre'deki açılışına 41 ülkeden 5 bin temsilci katıldı.1945- de Gaulle, Fransa Cumhurbaşkanı seçildi.1960- 27 Mayıs darbesinin ardından oluşturulan Milli Birlik Komitesi'nin 14 üyesi, komiteden atıldı. Bu kişiler yurt dışına gönderildi.1970- Suriye'de Hafız Esad darbe yaptı.1976- BM Genel Kurulu, Kıbrıs'taki bütün yabancı askerlerin çekilmesini ve mültecilerin yerlerine dönmesini öngören tasarıyı kabul etti.1983- YSK, 12 Eylül 1980'den sonra yapılan ilk seçimin kesin sonuçlarını açıkladı: ANAP 211, HP 117, MDP 71 milletvekili çıkardı.1985- Kolombiya'da Nevado del Ruiz Yanardağı patladı, 20 binden fazla kişi öldü.1994- Ressam Nedim Günsur, 70 yaşında hayatını kaybetti.2006- Eski Milletvekili Sedat Edip Bucak, hakkındaki beraat kararının bozulmasının ardından yargılandığı "Susurluk Davası" kapsamında İstanbul 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince, 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bucak'ın cezası ertelendi.2007- Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.2009- Radyo ve televizyonların farklı dil ve lehçedeki yayınlarında süre sınırlamasını kaldıran yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.2013- TBMM Genel Kurulu'nda, kadın milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına pantolonla katılmasına imkan veren TBMM İçtüzük değişikliği teklifi kabul edildi.2015- Fransa'nın başkenti Paris'te terör örgütü DEAŞ tarafından konser salonu ve futbol sahası dahil 6 noktada düzenlenen saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetti, 350'den fazla kişi yaralandı. Ülke genelinde olağanüstü hal ve 3 gün yas ilan edildi, sınırlar kapatıldı. Başkentin simgesi Eyfel Kulesi ve Disneyland, kapılarını geçici olarak ziyaretçilere kapattı.2016- Vodafone 38'inci İstanbul Maratonu'nda erkeklerde Kenya asıllı Azerbaycanlı atlet Evans Kiplagat, kadınlarda da Kenyalı Agnes Jeruto Barsosio birinci oldu.2017- Zimbabve ordusu, Devlet Başkanı Mugabe ve eşinin gözaltında olduğunu duyurdu. Mugabe, sabaha karşı gerçekleştirilen askeri müdahaleyle yaklaşık 37 yıllık iktidarını kaybetti.2018- Bursa'daki Aktopraklık Höyüğü'nde devam eden arkeolojik kazıda, yaklaşık 7 bin 500 yıl öncesinde yaşayan bir insana ait 42-43 numara ayak izine rastlandı.2018- Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nın ilk işaretini verdiği 107 yaşındaki "Kartal İstimbotu" restorasyonun ardından törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.14 Kasım1517- Sadrazam Piri Mehmet Paşa öldü.1526- Kanuni Sultan Süleyman, Orta Avrupa seferinden İstanbul'a döndü.1900- Dr. Karl Land Steiner, üç ayrı kan grubunu belirledi.1908- Einstein, Kuantum Teorisi'nin sunumunu yaptı.1950- Şair Orhan Veli, Ankara'da yol yapım çukuruna düştükten iki gün sonra İstanbul'da öldü.1976- Çayırhan Termik Santrali ve Kömür Üretim Tesisleri'nin temeli atıldı.1985- Demokratik Sol Parti (DSP) kuruldu.1993- Naim Süleymanoğlu, Melbourne'deki Halter Şampiyonası'nda üç altın madalya kazandı.1999- ABD Başkanı Bill Clinton, resmi ziyaret için Ankara'ya geldi.2001- A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri baraj mücadelesinde Avusturya'yı yenerek, 48 yıl aradan sonra Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde etti.2005- Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Terminali yandı.2012- Yunanistan, İspanya, Portekiz ve İtalya başta olmak üzere Avrupa genelinde kemer sıkma önlemlerine karşı başlayan grev ve protesto dalgasında Belçika'da trenler durdu, binlerce protestocu Almanya Büyükelçiliğini yumurta yağmuruna tuttu.2013- Norveç Edebiyat ve İfade Özgürlüğü Akademisinin milli şair Bjornstjerne Bjornson adına verdiği "Bjornson Ödülü"ne Yaşar Kemal layık görüldü.2015- Çin'in Cıciang eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 38 kişi hayatını kaybetti.2016- Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçimini Rusya yanlısı Sosyalist lider İgor Dodon kazandı.2016- Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesi sonucu, 70 yıldır insanlığın gördüğü en yakın Ay gözlendi.2018- İngiltere'de Bakanlar Kurulu, Avrupa Birliği ile varılan Brexit anlaşmasına onay verdi.2018- Tezhip ve minyatür sanatçısı Cahide Keskiner, İstanbul'da 87 yaşında vefat etti.15 Kasım1638- Osmanlı ordusu Bağdat'ı kuşatmaya başladı.1889- Brezilya'da monarşi devrildi ve cumhuriyet kuruldu.1956- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kuruldu.1960- Nükleer silah taşıyan ilk denizaltı USS George Washington, Güney Carolina Charleston'da suya indirildi.1967- Kıbrıs'ta üç Türk köyüne saldırarak işgal eden Rum tedhişçiler, 28 Türk'ü öldürdü, 200'ün üzerinde Türk kayboldu. Olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları ile durumu değerlendirdi.1969- Washington DC'de çeyrek milyon kişi Vietnam Savaşı'na karşı gösteri yaptı.1977- Türk atlet Veli Ballı, Pakistan'da yapılan Uluslararası Atletizm Yarışmaları'nda "Maraton" dalında birinci oldu.1979- Yunan şilebi Evrenia ile Haydarpaşa mendireği açıklarında çarpışan Rumen tankeri Independenta'nın infilak etmesi sonucu 51 Rumen denizci öldü.1983- KKTC ilan edildi.2003- İstanbul'da Neve Şalom ve Beth İsrael sinagoglarına cumartesi duası sırasında eş zamanlı intihar saldırılarında bulunuldu, 25 kişi öldü.2008- G20 ülkeleri liderleri, Washington'daki zirvede IMF ve Dünya Bankasında reform yapılması konusunda anlaştı.2012- Türkiye'nin ilk milli ana muharebe tankı "Altay"ın ilk prototipleri, Otokar'ın Sakarya'daki fabrikasında, Başbakan Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.2012- TBMM Genel Kurulu, "muharrem iftarı" dolayısıyla ilk kez birleşime ara verdi. Meclis lokantalarında muharrem orucu tutanlar için etsiz ve soğansız yemekler menüye dahil edildi.2013- Hollanda hükümeti, Suriye'den gelebilecek saldırılara karşı bu yılın başında NATO'nun isteği doğrultusunda Türkiye'ye gönderdiği Patriot füzelerinin görev süresinin uzatılmasına onay verdi.2015- Türkiye'nin dönem başkanı olduğu G20'nin Liderler Zirvesi Antalya'da başladı.2016- Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, MHP Merkez Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edildi.2016- İsrail'in Türkiye'ye büyükelçi olarak Eitan Naeh'i atadığı bildirildi.2016- "Çığlık" adlı eseriyle tanınan Norveçli ressam Edvard Munch'un "Köprüdeki Kızlar" tablosu, New York'ta düzenlenen açık artırmada 54,2 milyon dolara satıldı.2017- Leonardo da Vinci'nin Hazreti İsa'yı resmettiği "Salvator Mundi" tablosu, tarihin en yüksek fiyatı olan 450 milyon dolara satıldı.16 Kasım1824- New York 5. Cadde, iş dünyasına açıldı.1869- Süveyş Kanalı açıldı.1918- Macaristan Halk Cumhuriyeti ilan edildi.1922- İşgal Orduları Başkomutanı General Harrington'a yazıyla başvuran Padişah Vahdettin, İstanbul'da hayatını tehlikede gördüğünü ve İngiltere'ye sığınmak isteğini bildirdi.1926- Hintli şair Tagore, İstanbul'a geldi.1933- ABD ve Sovyetler Birliği, diplomatik ilişkileri başlattı.1945- Nazi sırlarını taşıyan 88 Alman bilim adamı ABD'ye ulaştı.1945- BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) kuruldu.1948- "Sihirli halı" operasyonu başladı ve Yahudileri İsrail'e taşıyan ilk uçak Yemen'e indi.1960- Amerikalı aktör Clark Gable 59 yaşında öldü.1967- Rumlar, işgal ettikleri Türk köylerini boşalttı. TBMM, konuyla ilgili gizli oturum yaptı.1972- CHP'den ve milletvekilliğinden istifa eden İsmet İnönü, Anayasa'nın eski cumhurbaşkanlarına tanıdığı haktan yararlanarak, Cumhuriyet Senatosu'nda yemin etti ve "İlk Tabii Senatör" olarak görevine başladı.1978- Türkiye'nin ilk film operatörü ve Atatürk'ün fotoğrafçısı Remzi Ar öldü.1987- Yasa dışı TKP Genel Sekreteri Haydar Kutlu ile yurt dışında yaşayan TİP Genel Sekreteri Nihat Sargın Türkiye'ye geldi. Kutlu ve Sargın, Esenboğa Havaalanı'nda gözaltına alındı.1993- Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Lenin Müzesi'ni kapattı.2002- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, AK Parti Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ü hükümeti kurmakla görevlendirdi.2005- Şair ve yazar Özdemir İnce, merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Şiir Akademisi sürekli üyeliğine seçildi.2007- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü İhya Balak, makamında silahla vurularak öldürüldü.2011- Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Yerine Abdullah Avcı getirildi.2013- İtalya'da 8'incisi düzenlenen "Roma Uluslararası Film Festivali"nin yarışma dalında izleyicilerle buluşan yönetmen Tayfun Pirselimoğlu'nun son filmi "Ben O Değilim", "En İyi Senaryo Ödülü"nün sahibi oldu.2013- Bulgaristan'da Sosyalist Parti, 1984-1989 yıllarında ülkedeki Türklere karşı uygulanan asimilasyon politikası nedeniyle özür diledi.2015- Anadolu Ajansının 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçim sonucu yayınları, dünyanın en büyük haber ajansları birliklerinden Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliğinde (OANA), "Haber Ajansı Kalite Mükemmellik" derecelendirmesinde ikinci oldu.17 Kasım1558- İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth tahta çıktı.1877- Rus birlikleri Kars'a saldırdı.1913- Panama Kanalı'ndan ilk gemi geçiş yaptı.1917- "Düşünen Adam" heykeli ile tanınan heykeltıraş August Rodin Fransa'da öldü.1918- İngilizler, Bakü'yü işgal etti.1922- Son Osmanlı Padişahı VI. Mehmet (Vahdettin) İstanbul'u terk etti.1922- Abdülmecit halife oldu.1924- İlk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu.1967- TBMM ikinci kez yaptığı gizli oturumda, 18 saat 20 dakika Kıbrıs'taki son gelişmeleri görüştü.1972- Türkiye'de ilk kadın partisi olan Türkiye Ulusal Kadınlar Partisi kuruldu.1993- Güney Afrika siyasi liderleri, ırk ayrımına son veren yeni anayasayı kabul etti.2006- Eski Rus ajanı Aleksandır Litvinenko, polonyum-210 ile zehirlendikten sonra Londra'da kaldırıldığı hastanede öldü. Litvinenko ile son görüşenlerden İtalyan akademisyen Mario Scaramella'da da 1 Aralık'ta aynı zehir saptandı.2011- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin ünlü dergisi Time'ın 28 Kasım tarihli Avrupa, Asya ve Güney Pasifik baskılarında "Erdoğan'ın Yolu" başlığıyla kapak oldu.2013- 35'inci Vodafone İstanbul Maratonu'nu Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich kazandı.2013- Yükseköğretim Kurulu, demokratikleşme paketinde yer alan Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsünün, Trakya Üniversitesi bünyesinde açılmasını kararlaştırdı.2013- Türkiye, 2013-2017 dönemi için UNESCO'nun önemli organlarından Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi.2015- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 64'üncü Hükümeti kurma görevini AK Parti Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'na verdi.2016- İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya, Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile tutuklanan Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan görevlerinden uzaklaştırıldı.2018- Fransa'da ülke genelinde akaryakıt zamlarını protesto eden ve sosyal medyada örgütlenen "sarı yelekliler" 17 Kasım'da gösteri yapmaya başladı. Hükümetin vergi zammı konusunda geri adım atmaması üzerine "sarı yelekliler"e destek artarak, gösteriler ülke geneline yayıldı.