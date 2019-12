Haftanın tarihine bakış

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs 'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma planını açıklamasının ardından, Dönem Başkanı Türkiye 'nin çağrısı üzerine 13 Aralık 2017 tarihinde İstanbul 'da olağanüstü toplandı.Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 50'den fazla ülkenin katılımıyla düzenlenen zirvede 18 ülke en üst düzeyde temsil edildi.İİT üyesi ülkeler zirve bildirisinde, Doğu Kudüs'ü Filistin Devleti'nin başkenti ilan etti. İslam ülkeleri, bütün devletleri, Filistin Devleti'ni ve Doğu Kudüs'ün onun işgal altındaki başkenti olduğunu tanımaya davet etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Biz, bugün Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıdığımızı ilan ettik. Artık bizim nazarımızda Filistin Devleti'nin başkenti Kudüs'tür ve öyle kalacaktır." ifadesini kullandı.Erdoğan, "Amerika'nın artık İsrail-Filistin arasında arabuluculuk yapması diye bir şey söz konusu olamaz. Bu süreç artık bitmiştir." açıklamasını yaptı.14 Aralık'ta ise TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP ve MHP gruplarının imza koyduğu bildiri okundu. Bildiride tüm devletler, Doğu Kudüs'ü Bağımsız Filistin Devleti'nin başkenti olarak tanımaya davet edildi.Belli başlı öteki olaylar9 Aralık1893- İstanbul'da günlerdir süren soğuk hava yüzünden Haliç dondu.1917- Kudüs, İngiliz ordularının işgal etmesiyle Osmanlı Devleti'nin elinden çıktı.1923- İstanbul'da, Ağa Han'ın Başbakan İsmet Paşa'ya gönderdiği mektubu yayımlayan gazeteciler tutuklandı.1925- Yerli kumaştan elbise giyilmesi kanunu çıktı.1926- Darülelhan'da (konservatuvar) Türk müziği öğretimine son verildi.1928- Latin harfleriyle ilk mezar taşı dikildi. Avukat Ali Kemal Bey, annesi Aliye Hanım'ın mezar taşını Latin harfleriyle yazdırdı.1938- Başkent Ankara'nın yeni tren garı hizmete açıldı.1945- Fenerbahçe, Yunanistan'ın Enosis takımını 5-1 yendi.1949- Birleşmiş Milletler, Kudüs'te yönetimi aldı.1950- Harry Gold, II. Dünya Savaşı sırasında atom bombasının sırlarını Sovyetler Birliği'ne verdiği için 30 yıl hapisle cezalandırıldı.1952- Tiyatro sanatçıları Ruhi Su, Ulvi Uraz, Aclan Sayılgan, Kemal Bekir Özmanav, Süheyl Terek tutuklandı. Sanatçıların Paris'te faaliyet gösteren "İleri Jön Türkler" örgütüyle ilişkileri olduğu iddia edildi.1957- Kurtuluş Savaşı komutanlarından emekli Tümgeneral Ali İhsan Sabis hayatını kaybetti.1987- Gazze Şeridi'ndeki Cebaliye mülteci kampına İsrail askerinin saldırısı ile "intifada"nın ilk şehitleri verildi.1999- Düzce'nin il, Kaynaşlı ve Derince'nin ilçe yapılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.2003- Eski Başbakan Mesut Yılmaz ile eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer hakkında, Türkbank ihalesine fesat karıştırdıkları gerekçesiyle Meclis Soruşturması açıldı.2004- STFA Grubunun kurucularından Fevzi Akkaya, 97 yaşında vefat etti.2007- "İktisadın duayeni" olarak tanınan Prof. Dr. Sabahattin Zaim, 81 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.2015- Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na katılan 38 ülkenin, küresel jeotermal enerjinin payını artırmak için Küresel Jeotermal İttifakı'nı kurduğu açıklandı.2015- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) çalışmaları sonucunda, 1566'daki Zigetvar Kuşatması sırasında hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının defnedildiği yer bulundu.2016- Dünyanın yörüngesinde dolaşan ilk Amerikalı astronot, eski denizci ve senatör John Glenn, 95 yaşında hayatını kaybetti.2017- Birleşmiş Milletler, 1990 yılında Kuveyt'i işgali nedeniyle Irak'a uyguladığı yaptırımları kaldırdı.10 Aralık1774- Kazak isyanı önderi Pugaçev idam edildi.1896- Alfred Nobel öldü.1898- İspanyol-Amerikan savaşı sonrasında, Paris Barış Antlaşmasıyla Küba, İspanya'dan bağımsızlığını kazandı.1901- İlk Nobel ödülleri verildi.1918- Trabzon'da Faik Ahmet (Barutçu) tarafından "İstikbal" gazetesinin ilk sayısı çıkarıldı.1919- Kaptan Ross Smith, İngiltere'den Avustralya'ya uçan ilk insan oldu.1923- Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümeti arasında Dostluk Antlaşması imzalandı.1948- Birleşmiş Milletler Meclisi, İnsan Hakları Beyannamesi'ni kabul etti. Türkiye, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne kabul oyu verdi.1948- Türkiye, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) üyesi oldu.1986- Türk asıllı Bulgar halterci Naim Süleymanov (Süleymanoğlu) Avustralya'da Türkiye'ye iltica etmek istediğini bildirdi.1988- Türkiye'de ilk karaciğer nakli gerçekleştirildi. Ameliyatı Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Haberal yaptı. Bursalı Ahmet Aktaş'ın karaciğeri, korneaları ve böbrekleri beş hastaya nakledildi.1994- FKÖ lideri Yaser Arafat, Şimon Peres ve İzak Rabin, Nobel Barış Ödülü aldı.2000- İsveç'teki Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye genç bayanlar takımda gümüş, aynı kategoride Elvan Can ile tarihinde ilk kez bronz madalya kazandı.2006- Şili'de 1973 yılındaki kanlı darbeden sonra ülkeyi 1990'a kadar yöneten diktatör Augusto Pinochet, 91 yaşında öldü.2008- Çeçenistan ordusunda bir dönem binbaşı rütbesiyle görev yaptığı belirtilen İslam Canibekov, Ümraniye'deki evinin önünde silahla öldürüldü.2009- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 19 işçi hayatını kaybetti.2013- Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Suriye'deki kimyasal silahların imha edilmesi yönündeki yoğun çabalarından dolayı, 2013 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Örgütün Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, ödülü Nobel Barış Ödülü Komitesi Başkanı Thorbjörn Jayland'dan aldı.2015- Türk Hava Yolları (THY), Fransa'da düzenlenecek 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2016) ilk resmi havayolu ortağı oldu.2016- Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından Vodafone Arena yakınlarındaki Çevik Kuvvet polislerine bombalı araçla, Maçka Parkı'ndaki kontrol noktasına ise canlı bomba ile saldırı gerçekleştirildi. Hain saldırıda biri emniyet müdürü biri emniyet amiri olmak üzere 38 polis ile 7 sivil şehit oldu, çoğunluğu polis 238 kişi yaralandı. Olayın ardından bir günlük milli yas ilan edildi.2018- Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına idari para cezası uygulaması getirildi.11 Aralık1843- Verem ve kolera hastalıklarını keşfeden Alman doktor Robert Koch doğdu.1930- Bank of the United States, ekonomik kriz nedeniyle kapılarını kapattı.1936- İngiltere Kralı VIII. Edward, sevgilisi Madam Simpson uğruna tahtını terk etti. Üç ay önce 4-6 Eylül'de İstanbul'a gelen VIII. Edward, Atatürk'ün konuğu olmuştu.1938- Sivas-Erzincan demir yolu açıldı.1942- Çorum'da 5,9 büyüklüğündeki depremde 25 kişi öldü, 589 ev yıkıldı.1951- Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Mustafa Muğlalı öldü.1953- Hürriyet gazetesinin kurucusu Sedat Simavi, İstanbul'da hayatını kaybetti.1962- MGK Genel Sekreterliği kuruldu.1975- Yazar Hüseyin Nihal Atsız, 70 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.1987- Sinema ve tiyatro sanatçısı Adile Naşit, 57 yaşında öldü.1993- Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği İdare Ataşesi Çağlar Yücel, aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.2007- Vakko'nun kurucusu iş adamı Vitali Hakko, 94 yaşında İstanbul'da vefat etti.2009- Anayasa Mahkemesi, Demokratik Toplum Partisinin (DTP) "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiği" gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.2010- Anayasa değişikliği kapsamında HSYK'yı yeniden yapılandıran tasarı yasalaştı.2012- Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, ülkesinin BM'de "üye olmayan gözlemci devlet" statüsünü kazanmasının ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi.2015- Avrupa Birliği (AB), aday ülkelerde reformların ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi için 1 milyar avroluk paketi kabul etti.2016- Mısır'ın başkenti Kahire'de Kıptilere ait katedral yakınlarındaki patlamada 25 kişi öldü, 49 kişi yaralandı.2017- Türkiye, Karadağ'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonası'nda 20 madalya kazanarak, takım halinde şampiyon oldu. 45 sporcunun yer aldığı Milli Takım, 10 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalyayla organizasyonu genel klasmanda ilk sırada tamamladı.2017- Sanal para birimi Bitcoin'in değeri 19 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı.2017- Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde çift haneli büyüme oranını yakalayarak, AB, G20 ve OECD ülkelerine fark attı. AB ülkelerinin dört katından fazla büyüyen Türkiye, G20'de de büyüme oranlarıyla dikkati çeken Çin ve Hindistan'ı geride bıraktı.12 Aralık1900- Norveçli Johann Waaler, "kağıt tutacağının (ataş)" patentini aldı.1901- İtalyan mucit Guglielmo Marconi, telsiz telgraf sistemini geliştirdi ve İngiltere'den Atlantik aşırı ilk mesajını gönderdi.1923- TBMM, 15 Mayıs 1919 ile 1 Kasım 1923 arasında üstün hizmet gösterenlere İstiklal Madalyası verilmesini kararlaştırdı.1940- Salvador gemisi, Silivri önlerinde battı. Bulgaristan'dan Filistin'e gittiği açıklanan gemideki 352 Musevi yolcunun 230'u boğuldu.1949- TBMM, Türkiye'nin Avrupa Konseyine katılmasını onayladı.1966- Yönetmen Metin Erksan'ın Fakir Baykurt'un romanından sinemaya uyarladığı "Yılanların Öcü" adlı film, Tunus'ta düzenlenen Kartaca Film Festivali'nde altın madalya kazandı.1991- Endonezya'daki depremde bin 500 kişi hayatını kaybetti.2000- Etiyopya ile Eritre arasında iki yıl süren savaşa son veren barış anlaşması Cezayir'de imzalandı.2003- Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, tedavi gördüğü ABD'de vefat etti.2004- Fatih Akın'ın filmi "Duvara Karşı", Avrupa Sinema Akademisince verilen 2004 Avrupa En İyi Film Ödülü'nü kazandı.2008- Eski Rum yönetimi lideri Tasos Papadopulos, akciğer kanserinden hayatını kaybetti.2010- Türk Halk Müziği sanatçısı Abdurrahman Kızılay, 60 yaşında vefat etti.2012- Adli Tıp Kurumu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili raporunu tamamladı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.2013- 28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın yargılandığı davanın Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki 48. duruşması yapıldı. Savunmasını yapan dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, "28 Şubat süreci, bazı çevrelerce söylendiği gibi bir darbe süreci asla değildir." dedi.2013- AK Parti Bursa Milletvekili Canan Candemir Çelik, TODAİE bütçesi üzerinde yaptığı konuşmayla TBMM Genel Kurulu kürsüsünden başörtüsüyle hitap eden ilk milletvekili oldu.2013- Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Abdülkadir Molla, 1971'deki Pakistan Savaşı sırasında insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle idam edildi.2015- İklim değişikliğini önlemek için hazırlanan Paris Anlaşması, 21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na katılan ülkeler tarafından kabul edildi.2015- Türkiye Yüzme Federasyonunun seçme yarışlarında erkeklerde Fenerbahçeli sporcu İlya Atasaray, 1991'den bu yana Derya Büyükuncu'ya ait Türkiye rekorunu kırdı. Atasaray, 56,98'lik derecesiyle, 57,21 ile Büyükuncu'ya ait 24 yıllık rekorun yeni sahibi oldu.2015- Keman virtüözü ve Çigan müziğinin öncülerinden Suphi Vural Doğu, kalp rahatsızlığı nedeniyle 77 yaşında Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşamını yitirdi.2016 - Diyarbakır'da eğitim uçuşu için havalanan F-16 tipi savaş uçağı, inişi sırasında Sur ilçesinin Çarıklı köyü yakınlarında Diyarbakır Hava Meydanı'na yaklaşık 1,5-2 mil mesafede düştü, kazada can kaybı yaşanmadı.2017- Isparta'da, FETÖ/PDY'ye yönelik geçen yıl darbe girişiminden önce başlatılan davada, bazı eski MHP milletvekillerine ait görüntülerin bulunduğu hard disklerin ele geçirildiği sanık Halil Karakoç'a 25 yıl 19 ay 15 gün hapis cezası verildi.13 Aralık1522- Kanuni, Rodos'un teslimini istedi.1754- Sultan I. Mahmud öldü.1789- Fransa'da Ulusal Muhafız Birliği (National Guard) kuruldu.1914- Mesudiye zırhlısı, Çanakkale'de bir İngiliz denizaltısı tarafından batırıldı.1945- Filarmoni Derneği, İstanbul'da ilk konserini verdi.1949- İsrail, Kudüs'ü başkent ilan etti. Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra, Eski Kent ve Doğu Kudüs Ürdün'de, Batı Kudüs de İsrail'de kaldı. Kent, BM kararlarına göre "uluslararası kent" ilan edilmişti.1957- İran'daki depremde 2 bin kişi öldü.1960- Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün Cezayir ziyareti olaylı geçti. Fransız milliyetçilerinin çıkardığı olaylarda 123 kişi hayatını kaybetti.1974- Anadolu Ajansı TAŞ'ın kurucuları arasında ve ilk yönetim kurulunda üye olarak yer alan romancı, gazeteci, siyaset adamı Yakup Kadri Karaosmanoğlu, AA Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütürken, Ankara'da 85 yaşında vefat etti.1977- Öykücü ve romancı Oğuz Atay, İstanbul'da 43 yaşında öldü.1979- Şair ve yazar Behçet Necatigil, 63 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.1995- Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasını onayladı.1998- İtalya'da düzenlenen 5. Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türk Genç Bayan Milli Takımı şampiyon oldu.2013- Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Zafer Önen, İstanbul'da 92 yaşında vefat etti.2014- ABD Kongresi, Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliğini "üçüncü sınıf terör örgütleri listesinden" çıkardı.2015- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Bağımsız Düzenleyiciler Grubu (Independent Regulators Group-IRG) Başkan Yardımcılığına seçildi. Sayan, Türkiye'den bu göreve seçilen ilk kişi oldu.2015- Rusya'nın Voronej şehrinde bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde çıkan yangında 23 kişi öldü.2016- Türkiye'nin arabuluculuğuyla, rejim güçlerinin kuşatmasında sıkışan on binlerce sivil ve silahlı muhalifin Halep'ten ayrılması için anlaşma sağlandı. Rejim yanlısı yabancı teröristler ile Esed güçlerinin kuşatmasındaki Halep'in doğusundan yola çıkan 20 otobüslük ilk tahliye konvoyu, muhaliflerin kontrolündeki bölgeye ulaştı.2016- İnsan Hakları İzleme Örgütü, Arakan'da bin 500 evin Myanmar güvenlik kuvvetleri güçleri tarafından yakıldığını kanıtlayan uydu fotoğraflarını yayınladı.2017- İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma yönündeki planını açıklamasının ardından, Dönem Başkanı Türkiye'nin çağrısı üzerine İstanbul'da olağanüstü toplandı.14 Aralık1503- Fransız astrolog ve fizikçi Nostradamus (Michel de Nostredame) doğdu.1799- ABD'nin kurucusu ve ilk başkanı George Washington öldü.1900- Bilim adamı Max Planck, kuantum teorisini Berlin Fizik Birliğinde sundu.1911- Güney kutbunu keşfetmek için bir yıl boyunca hazırlıklar yapan Norveçli kaşif Ronald Amundsen, bu bölgeye ulaştı.1939- Sovyetler Birliği, Milletler Cemiyeti üyeliğinden çıkarıldı.1967- Yunanistan Kralı Konstantin'in cuntaya karşı darbe girişimi başarısız oldu. Albaylar Cuntası iktidarı sürdü. Kral ülkesini terk etmek zorunda kaldı.1981- İsrail, Suriye kontrolündeki Golan Tepeleri'ni ilhak etti. İsrail Parlamentosu, Golan Tepeleri'nin ilhakını bir günde onayladı.1989- Şili'de ilk demokratik seçimler yapıldı.1995- Bosna'da barış için anlaşmaya varıldı.2002- Çankırı'da Vali Ayhan Çevik'e bombalı saldırıya karışmaktan aranan terör örgütü TKP-ML-TİKKO üyesi Selma Korkut, Sivas'ta emniyet güçlerine teslim oldu.2002- DYP 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar, genel başkan seçildi.2003- Bestekar udi İrfan Özbakır öldü.2003- Devrik Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, doğum yeri Tikrit'e 20 kilometre uzaklıktaki El Dor kasabasında bir sığınakta ABD birliklerince yakalandı.2005- Kuş gribi vakalarının ardından 14 Ekim'de yasaklanan kanatlı yaban hayvanlarının avı serbest bırakıldı.2008- Iraklı gazeteci Muntazır El Zeydi, Irak'a sürpriz ziyarette bulunan ABD Başkanı George W. Bush'a Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile düzenlediği basın toplantısı sırasında ayakkabılarını fırlattı.2010- ABD'nin Afganistan ve Pakistan Özel Temsilcisi Richard Holbrooke öldü.2012- ABD'nin Connecticut eyaletindeki Newtown kentinde 20 yaşındaki Adam Lanza, annesini öldürdükten sonra Sandy Hook İlkokulunu bastı, 20'si çocuk 26 kişiyi katletti.2013- 27 Mayıs darbesi döneminde Demokrat Partililerin yargılandığı Yassıada'nın adı, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değiştirildi.2013- 28 Şubat davası sanığı emekli orgeneral Teoman Koman, tedavi gördüğü GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde, 77 yaşında hayatını kaybetti.2015- Filipinler'i etkisi altına alan, "Nona" olarak da bilinen "Melor" tayfunu nedeniyle, yaklaşık 725 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.2015- Uzun yıllar Sarıyer, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Karabükspor formalarını giyen eski futbolcu Eyüp Odabaşı hayatını kaybetti.2016- Fransa Ulusal Meclisi, ülkede devam eden olağanüstü halin gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimi de kapsayacak şekilde 15 Temmuz'a kadar uzatılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.2017- TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP ve MHP gruplarının imza koyduğu bildiri okundu. Bildiride tüm devletler, Doğu Kudüs'ü Bağımsız Filistin Devleti'nin başkenti olarak tanımaya davet edildi.2018- ABD Temsilciler Meclisi, Myanmar Ordusu tarafından Arakanlı Müslümanlara yapılan saldırıları "soykırım" olarak tanıyan yasa tasarısını kabul etti.15 Aralık1574- II. Sultan Selim vefat etti.1840- Napolyon Bonapart'ın kalıntıları, St. Helene Adası'ndan Paris'e getirilerek Invalides'e gömüldü.1890- Amerikan yerli kabilelerinden Titan Dakotalarının şefi "Oturan Boğa (Tatanka İyotake)", ABD'nin harekete geçirdiği yerel polis ve askerler tarafından öldürüldü.1936- Ankara'da 19 Mayıs Stadyumu, Başbakan İsmet İnönü'nün söyleviyle açıldı.1948- Fransa ilk nükleer reaktörün kuruluş çalışmalarına başladı.1948- TBMM'de Sivas Kongresi'ne Seçilen Temsil Heyeti Üyeleriyle TBMM'nin Birinci Döneminde Bulunan Üyelere Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kabul edildi.1954- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kuruldu.1957- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Yunanistan'ın Kıbrıs tezini reddetti.1960- Erzurum'da radyo istasyonu açıldı.1986- Olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu, Türk vatandaşı oldu.1987- Cumhuriyet tarihinde dolar, resmen ilk kez dört haneli rakama ulaştı. Merkez Bankası Amerikan dolarının satış kurunu bin 300 liraya yükseltti.1992- TRT'nin kurucularından ve ilk Genel Müdürü Adnan Öztrak öldü.2006- II. Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğrayan Japonya'nın 1945'ten sonra ilk kez resmen savunma bakanlığı oldu.2011- ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, Bağdat'taki en büyük Amerikan üssünde yapılan törende 2003'ten bu yana devam eden Irak savaşının bittiğini ilan etti.2011- "Kurtlar Vadisi" adlı televizyon dizisindeki "Halo Dayı" karakteriyle hafızalara kazınan tiyatro sanatçısı Sönmez Atasoy, hayatını kaybetti.2013- Türkmenistan'da ilk defa çok partili seçim yapıldı. Seçime ülke genelinde yüzde 91,3 katılım sağlandı.2014- UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un birbirleri hakkında yaptıkları şikayet başvurularını reddetti. UEFA, 2014-2015 sezonu UEFA müsabakalarına katılım için gerekli formları uygun şekilde doldurmadığı için Trabzonspor Kulübüne 10 bin avro para cezası verdi.2015- Suudi Arabistan'da bir araya gelen 34 İslam ülkesinin temsilcileri, teröre karşı koalisyon oluşturdu.2015- Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu oluşturulmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.2016- Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Suriye rejimi, Rusya ile İran'ı sivilleri ve hastaneleri ayrım gözetmeyen saldırılarından dolayı kınadı. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise Suriye konusunda etkili olamadıklarını kabul etti.2017- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Mevlana Meydanı'nda düzenlenen "Davamız Kudüs Konya Buluşması"na, İstanbul'dan canlı yayınla bağlanarak yaptığı konuşmada, "Amerika'nın Kudüs'le ilgili kararının iptali için Birleşmiş Milletler nezdinde de girişimler başlatıyoruz." dedi.