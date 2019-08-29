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Haftasonu nasıl yazılır? TDK'ya göre hafta sonu ayrı mı bitişik mi yazılır?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "haftasonu". Peki, TDK'ya göre hafta sonu nasıl yazılır? yazılır? Haftasonu mu hafta sonu mu? Ayrı mı bitişik mi yazılır?

29.08.2019 06:59 Haftasonu nasıl yazılır? TDK'ya göre hafta sonu ayrı mı bitişik mi yazılır?

Haftasonu kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Peki, hafta sonu nasıl yazılır? Doğru yazılışı hangisi? Hafta sonu mu haftasonu mu? TDK'ya göre "haftasonu" kelimesi ayrı mı bitişik mi yazılır?

HAFTASONU NASIL YAZILIR? HAFTA SONU MU HAFTASONU MU?

Haftasonu nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "hafta sonu" şeklindedir. Hafta sonu şeklinde ayrı yazılır. TDK, hafta sonu kelimesini "Haftanın son günleri, genellikle cumartesi ve pazar" olarak tanımlıyor.

Haftasonu yanlış yazılışı

Hafta sonu doğru yazılışı

HAFTA SONU İÇİN ÖRNEK CÜMLELER

Hafta sonu ne yapıyorsun, planın var mı?

"Hafta sonları çıktığı annesinin evinde, hep kıyılarda çekinik durdu." - Erendiz Atasü

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Erendiz Atasü, Gündem, Güncel

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