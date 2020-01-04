Son dakika: Hafter askeri okula savaş uçaklarıyla saldırdı: 28 ölü, 18 yaralı

Libya'da darbeci General Hafter'e bağlı milislerin 10 aydır devam eden saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı yabancı savaş uçaklarının, askeri okul öğrenci yurduna düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 28 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

ASKERİ OKUL HEDEF ALINDI

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Hafter'i destekleyen yabancı savaş uçaklarının, başkent Trablus'un güneyindeki El-Hadbe bölgesinde bulunan askeri okula düzenlediği hava saldırısında 28 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Libya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Fevzi Uneyyis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının askeri okul öğrencilerinin kaldığı yurdu hedef aldığını söyledi. Ölü ve yaralı sayısının artma ihtimalinden endişe ediliyor.

HAFTER, TÜRKİYE'YE KARŞI CİHAT ÇAĞRISI YAPMIŞTI

TBMM'de Libya tezkeresinin onaylanmasının ardından Libya'nın doğusunu kontrol eden darbeci General Hafter, Türkiye'ye karşı cihat ilan etti. Hafter, kadın-erkek, sivil-asker tüm Libyalılara silahlanma çağrısı yaptı.

LİBYA'DAKİ DURUM NE?

Libya'nın Trablus ve Sirte gibi batısındaki şehirleri BM tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti; doğu kesimlerini ise Tobruk merkezli General Hafter'e bağlı gruplar kontrol ediyor. Libya'nın büyük oranda çöl olan güney kesimlerinin kontrolü de yerel aşiretlerin elinde.