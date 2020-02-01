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Hafter'den "Cenevre'deki 5+5 kalıcı ateşkes görüşmelerine katılma" açıklaması

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, kalıcı ateşkesi görüşmek üzere Cenevre'de düzenlenecek 5+5 askeri komite toplantısına katılacaklarını belirtti.

01.02.2020 23:52 | Son Güncelleme: 01.02.2020 23:52Hafter'den
'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, kalıcı ateşkesi görüşmek üzere 'de düzenlenecek 5+5 askeri komite toplantısına katılacaklarını belirtti.
BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ve Yardımcısı Stephanie Williams, Libya'nın doğusundaki er-Recme'de Halife Hafter ile bir araya geldi.
Ekonomik ve siyasi konuların da görüşüldüğü toplantıda Hafter, kendisine bağlı güçlerin Cenevre'de düzenlenecek 5+5 askeri komite toplantısına katılacağını ifade etti.
Libya üzerine 19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenen konferansta, uluslararası meşruiyete sahip UMH ve Hafter tarafından beşer askeri temsilcinin BM himayesinde kalıcı ateşkesi görüşmek üzere bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştı.
UMH tarafı bu görüşmelere katılmayı kabul etmiş ancak Hafter tarafı süreci yanıtsız bırakmıştı.

Halife Hafter, Cenevre, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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