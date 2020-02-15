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Hafter'den Libya'daki ateşkes sürecine açık tehdit

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, uluslararası toplumun desteklediği ateşkes sürecini açıkça tehdit etti. Hafter ayrıca Türkiye'ye küstah suçlamalarda bulunarak "Türkiye'nin Libya'ya paralı asker gönderdiği" iddiasında bulundu.

15.02.2020 00:13 | Son Güncelleme: 15.02.2020 00:13Hafter'den Libya'daki ateşkes sürecine açık tehdit

'nın doğusunda bulunan Bingazi kentindeki Kiş Meydanı'nda yaptığı konuşmasında gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, kalıcı ateşkes ve barışın olmayacağını öne sürdü. Hafter, "Trablus'u ele geçirmemiz an meselesi, bütün ülke milislerden tamamen temizlenmediği sürece Libya'da daimi barış ve ateşkes olmaz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE KÜSTAH SUÇLAMA

Trablus'ta kontrolü sağlayana kadar belirli prensipler üzerinde anlaşmanın da mümkün olmayacağını savunan Hafter, " 'nin Libya'ya paralı asker gönderdiği" iddiasında bulundu.

HAFTER SÜREKLİ ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

Libyalı tarafların 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini kabul etmiş olmasına rağmen, Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Hafter'e bağlı milislerin son 3 günde başkent Trablus'un sivil yerleşim alanlarına düzenlediği roket saldırılarında biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.


Halife Hafter, Türkiye, Libya, Dünya, Güncel

Kaynak: AA

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