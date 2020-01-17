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Hafter'den Putin'e "Rusya'ya gelmeye hazırım" mektubu

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, barış görüşmelerini sürdürmek için Rusya'yı ziyaret etmek istediği bildirildi.

17.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:58Hafter'den Putin'e
'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, barış görüşmelerini sürdürmek için 'yı ziyaret etmek istediği bildirildi.
Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Hafter'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup gönderdiği belirtildi.
Açıklamaya göre, mektupta, "Libya'da barışın sağlanmasına yönelik Moskova'da yürütülen görüşmeler için teşekkür ediyoruz ve bunu tümüyle destekliyoruz. Başlayan müzakere sürecine devam etmek üzere davetinizi kabul ederek Rusya'yı ziyaret etmeye hazırız." ifadelerine yer verildi.
Hafter, hafta başında Türkiye ve Rusya'nın gözetiminde Moskova'da yürütülen ateşkes görüşmelerinin ardından oluşturulan anlaşmayı imzalamadan Rusya'yı terk etmişti.

Vladimir Putin, Halife Hafter, Libya, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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