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Hafter'den yeni hava saldırısı

Libya Ulusal Ordusunun lideri General Halife Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait savaş uçaklarıyla ülkenin güneyindeki Umm Al Aranib ilinde düzenlenen hava saldırısında bir aileden 8 kişi hayatını kaybetti.

29.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:04Hafter'den yeni hava saldırısı
Ulusal Ordusunun lideri General Halife Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait savaş uçaklarıyla ülkenin güneyindeki Umm Al Aranib ilinde düzenlenen hava saldırısında bir aileden 8 kişi hayatını kaybetti.

Libya Ulusal Ordusunun lideri General Halife Hafter'i destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait savaş uçaklarıyla ülkenin güneyindeki Sebha kentine yakınlarında bulunan Umm Al Aranib şehrine saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu aynı aileden 8 sivil hayatını kaybetti.

Öte yandan resmi kaynaklara göre Hafter ordusunun, aynı bölgede dün gerçekleştirdiği bir başka saldırı sonucu su taşıyan bir tırı kullanan Sudanlı sürücü ile yanında bulunan bir kişi hayatını kaybetti, 4 çocuk da ağır yaralandı. - TRABLUS

Birleşik Arap Emirlikleri, Halife Hafter, Libya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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