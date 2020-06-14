UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Darbeci Hafter'in en önemli generallerinden Ömer Tantoush, saklandığı Verşifana bölgesindeki bir evde UMH birlikleri tarafından yakalandı. Tantoush, Hafter'e bağlı birliklerin Batı Operasyon Odası'nın komutanıydı.

14.06.2020 20:33 | Son Güncelleme: 14.06.2020 20:48

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in en önemli generallerinden olarak bilinen Ömer Tantoush, Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri tarafından yakalandı.

EVDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

Gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi UMH ordusu karşısında aldığı üst üste yenilgilere bir yenisi daha eklendi. Hafter'in en önemli generallerinden olarak bilinen Ömer Tantoush, saklandığı Verşifana bölgesindeki bir evde, UMH birlikleri tarafından yakalandı. General Ömer Tantoush, Hafter'e bağlı birliklerin Batı Operasyon Odası'nın komutanıydı.

UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı
Ömer Tantoush
UMH birlikleri, darbeci Hafter’in sağ kolu General Tantoush’u yakaladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Halife Hafter, Libya, Dünya, Haber

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