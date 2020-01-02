Haberler » Dünya » Hafter'in 'Türk askerini sınırınızda bulacaksınız' diyerek Sisi'den destek istediği iddia edildi - Haberler

Hafter'in "Türk askerini sınırınızda bulacaksınız" diyerek Sisi'den destek istediği iddia edildi

Libya'nın büyük bir bölümünü kontrol altında tutan General Halife Hafter'in iki günlük Mısır ziyareti sırasında, Darbeci Abdulfettah el Sisi ile görüşerek askeri destek istediği iddia edildi. Hafter'in Sisi'ye "Türk askeri Libya'ya ulaştığında, savaş sona erecek ve Türk askerlerini sınırınızda bulacaksınız" dediği belirtildi.

02.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:36

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye'den askeri destek istemesinin ardından Darbeci General Halife Hafter, Mısır'ın darbeci lideri Abdulfettah el Sisi ile görüştü.

TÜRK ASKERİNİN GELİŞİNİ ENGELLEMEK İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Arap basınında çıkan haberlere göre, Hafter, Mısır'dan askeri destek gelmesi halinde Trablus'u saatler içinde alabileceklerini söyledi. General Hafter Mısır liderinden ayrıca, Türk birliklerinin 'ya gelişini engellemek için uluslararası toplumu seferber etmesini de istedi.

HAFTER, SİSİ'DEN ASKERİ DESTEK İSTEDİ

Görüşmede ayrıca Libya'nın büyük bir bölümünü kontrol altında tutan General Halife Hafter'in iki günlük Mısır ziyareti sırasında, Devlet Başkanı Abdulfettah el Sisi'den askeri destek istediği iddia edildi. Hafter'in 'deki Federal Saray'da görüştüğü Sisi'ye "Türk askeri Libya'ya ulaştığında, savaş sona erecek ve Türk askerlerini sınırınızda bulacaksınız" dediği belirtildi.

MISIR, HAFTER'E LOJİSTİK DESTEK SAĞLIYOR

Kahire yönetimi, Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile savaşan Halife Hafter'e bağlı birliklere halihazırda lojistik destek sağlıyor.

TBMM'DEN TEZKERE KABUL EDİLDİ

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası kurumlarla birlikte mutabakat hükümetini destekleyen Türkiye, Libya'ya asker gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresini mecliste oylamaya sundu. Mısır, ABD, BAE, Suudi Arabistan, Fransa ve Rusya tarafından meşru kabul edilen Hafter birlikleriyle savaşında Trablus hükümetine destek amacıyla hazırlanan tezkere, TBMM'de 325'e karşı 184 oyla kabul edildi.

NE OLMUŞTU?

2011'de Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinin ardından iç savaşa sürüklenen Libya'da, biri Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus Merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ve diğeri Halife Hafter destekli Temsilciler Meclisi olmak üzere iki yönetim bulunuyor.

Hafter'e bağlı güçler Nisan ayında başkent Trablus'un yönetimini uluslararası arenada tanınan hükümetten almak için saldırı başlattı.

HAFTER KİMDİR?

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Muammer Kaddafi'nin silah arkadaşlığından ABD istihbarat örgütü CIA ile iş birliğine, Kaddafi'yi devirme çabasından onu devirenlere karşı darbeciliğe ve şimdi de başkent Trablus'u silah zoruyla ele geçirme girişimine uzanan "kariyeriyle", ülkesinin bugün içinde bulunduğu şiddet sarmalı ve siyasi kaosun önde gelen müsebbipleri arasında gösteriliyor.

Darbeci General Hafter, "Arap Baharı" isimli süreçte, devrim karşıtlığıyla bilinen bölge ülkelerinden aldığı destekle Libya'daki geçiş dönemini silah zoruyla akamete uğrattı.

Libya, 2019'da Hafter'in kendisine uluslararası alanda meşruiyet sağlamak için 4 Nisan'da başkent Trablus'a başlattığı saldırı nedeniyle yabancı paralı savaşçıların elinde büyük bir yıkıma uğradı.

Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel KuruluSon Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

TBMMTBMM'de kabul edilen Libya tezkeresine ilk tepki Mısır'dan geldi

Türk askerinin gideceği Libya hakkında bilinmesi gerekenlerTürk askerinin gideceği Libya hakkında bilinmesi gerekenler

Hafter'in

Abdulfettah El Sisi, Halife Hafter, Kahire, Libya, Dünya, Güncel

Kaynak: Euronews.com


Dünya

Son Dakika Haberleri

20:25   Saadet Partisi, Libya tezkeresindeki tutum değişikliğinin nedenini açıkladı: Hükümetten geri dönüş almadık - Haberler
20:24   "Libya tezkeresi" TBMM Genel Kurulunda - BBP Genel Başkanı Destici - Haberler
20:24   Bakan Albayrak: Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü (3) - Haberler
20:24   Mısır TBMM'de onaylanan Libya tezkeresini 'sert bir dille kınadı' - Haberler
20:23   İsrail güçleri Mescidi Aksa'da namaz kılanlara saldırdı - Haberler
19:55   19 yaşındaki ağabey, bilgisayar oyunu için çıkan tartışmada 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü - Haberler
19:48   Son dakika: Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararı sonrası dünyadan peş peşe tepkiler - Haberler
18:54   Hafter'in "Türk askerini sınırınızda bulacaksınız" diyerek Sisi'den destek istediği iddia edildi - Haberler
18:30   TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresine ilk tepki Mısır'dan geldi - Haberler
2.01.2020 20:35:41