03.07.2019 09:50
Haberler» Güncel» Haber

- Hafter Güçleri Göçmen Merkezini Vurdu: En Az 40 Ölü

- Hafter güçleri göçmen merkezini vurdu: En az 40 ölüTRABLUS - Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların göçmenlerin bulunduğu güvenlik merkezini hedef alması sonucu en az 40 Afrikalı göçmen hayatını kaybetti, 80 göçmen yaralandı.

- Hafter güçleri göçmen merkezini vurdu: En az 40 ölü
TRABLUS - Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların göçmenlerin bulunduğu güvenlik merkezini hedef alması sonucu en az 40 Afrikalı göçmen hayatını kaybetti, 80 göçmen yaralandı.
Libya'da Hafter güçlerine ait uçaklar başkent Trablus'ta göçmenlerin bulunduğu güvenlik merkezini bombaladı. Libya ambulans ve acil sağlık servisine göre, Hafter güçlerinin Tagora güvenlik merkezini hedef alması sonucu en az 40 Afrikalı göçmen hayatını kaybederken, 80 göçmen de yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılırken bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Libya'nın doğusundaki Hafter güçleri Pazartesi günü başkent Trablus'a yoğun hava saldırıları düzenleyeceğini açıklamıştı. Hafter 4 Nisan'da Ulusal Mutabakat Hükümetinin kontrolündeki başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmıştı. - Hafter Güçleri Göçmen Merkezini Vurdu: En Az 40 Ölü
Kaynak: İHA
halife hafter, trablus, libya, ölü, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:13   VALİLİKTEN ARAPÇA TABELA AÇIKLAMASI
10:13   UŞAK Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
10:12   "Kırmızı periler diyarı" turizme kazandırılacak
10:12   Karayolunda başıboş hayvanlar trafiği tehlikeye düşürüyor
10:12   Kuşadası açıklarında 49 kaçak göçmen yakalandı
10:11   Valilikten Arapça tabela açıklaması
10:11   İSTANBUL - YASA DIŞI ORGAN TİCARETİNE AMELİYAT MASASINDA OPERASYON