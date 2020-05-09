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Hafter güçleri, Mitiga Havalimanı'na saldırdı: 2 ölü

Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler başkentteki Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine 80'den fazla roketle saldırı düzenlediği ilk belirlemelere göre 2 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hafter güçleri, Mitiga Havalimanı'na saldırdı: 2 ölü
09.05.2020 14:41 | Son Güncelleme: 09.05.2020 14:45
Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler başkentteki Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine 80'den fazla roketle saldırı düzenlediği ilk belirlemelere göre 2 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'ta bulunan Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine 80'den fazla roketle saldırı düzenledi. Yakıt depolarının vurulduğu saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti. Mitiga Havalimanı'nda iki uçak hasar aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yoğun siyah dumanların yükseldiği görülüyor. - TRABLUS

Kaynak: İHA

Etiketler: Halife Hafter, Libya, 3. Sayfa, Haber
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