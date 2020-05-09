Hafter güçleri, Mitiga Havalimanı'na saldırdı: 2 ölü
Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler başkentteki Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine 80'den fazla roketle saldırı düzenlediği ilk belirlemelere göre 2 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.
09.05.2020 14:41 | Son Güncelleme: 09.05.2020 14:45
Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'ta bulunan Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine 80'den fazla roketle saldırı düzenledi. Yakıt depolarının vurulduğu saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti. Mitiga Havalimanı'nda iki uçak hasar aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yoğun siyah dumanların yükseldiği görülüyor. - TRABLUS
Kaynak: İHA
Etiketler: Halife Hafter, Libya, 3. Sayfa, Haber
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