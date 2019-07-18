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Hafter güçleri Mitiga Havalimanı'nı vurdu

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı savaş uçakları Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldı.

18.07.2019 22:41 Hafter güçleri Mitiga Havalimanı
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı savaş uçakları Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldı.
Havalimanı Müdürü Lutfi et-Tabib, Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda havalimanındaki piste yakın bir bölgenin isabet aldığını belirtti.
Tabib, saldırı sonrası havalimanındaki tüm uçuşların durduğunu söyledi.
Mitiga, Trablus'ta faaliyet gösteren tek sivil haavalanı durumunda.
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.
Kaynak: AA
Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel

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