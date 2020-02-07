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Hafter güçleri Mitiga Havalimanı'nı vurdu, uçuşlar durduruldu

Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'ta bulunan Mitiga Havalimanı'nı Grad füzeleriyle vurdu.

07.02.2020 21:58 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:58Hafter güçleri Mitiga Havalimanı'nı vurdu, uçuşlar durduruldu
'da Hafter güçleri başkent 'ta bulunan Mitiga Havalimanı'nı Grad füzeleriyle vurdu. Saldırının ardından uçuşlar durduruldu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Hisham Abu Shkewat, Başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nın Hafter güçleri tarafından füzeyle vurulduğunu ve saldırının ardından uçuşların geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Hafter güçleri, geçtiğimiz haftalarda başkent Trablus ve çevresini "Uçuşa yasak bölge" ilan ederek bölgeye yaklaşan sivil uçakları vurma tehdidinde bulunmuştu. - TRABLUS

Trablus, Libya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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