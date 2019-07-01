Hafter güçleri tarafından alıkonulan Türk vatandaşları için kritik 72 saat

Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler, dün 6 Türk vatandaşını alıkoydu. Haber Türk yazarı Çetiner Çetin, 72 saat içinde rehinelerin teslim edilmemesi durumunda farklı senaryoların gündeme alınacağının ifade edildiğini aktardı.

FARKLI SENARYOLAR MASAYA ALINACAK

Hafter grubunun yaptığı açıklamadan sonra Ankara 'da da bu sürece dair yol haritası oluşturulmaya çalışıldı. Haber Türk 'te yer alan habere göre; sahada Libyalı aşiretler üzerinden bir diyalog kanalı oluşturulmaya çalışıldı. Bu çerçevede yapılan üç görüşmede de bir yol alındığı ifade edilse de, Ankara 'nın her şeye hazırlıklı bir şekilde süreci yönetmeye devam ettiği belirtildi. Ayrıca yapılan diyaloglar ve aşiretler üzerinden, bölgedeki aktörler üzerinden yapılan görüşmeler bir yandan devam ederken, diğer tarafından da önümüzdeki 72 saat içinde rehinelerin teslim edilmemesi durumunda farklı senaryoların gündeme alınacağının ifade edildiği aktarıldı. Bu anlamda Ankara 'da güvenlik birimlerinin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

General Hafter haftasonu sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Libya hava sahasının Türkuçaklarına kapatıldığını" ve komuta ettiği birliklerine "bölgedeki Türk gemilerine ve tesislerine saldırmaları emrini verdiğini" belirtmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı Libya'nın içişlerine karışmakla suçlayan açıklamada, Türkiye 'den Trablus 'a inmek isteyen uçakların ve limanlara yanaşmak isteyen gemilerin düşman olarak görüleceği, Libya'daki Türk vatandaşlarının da tutuklanacağı ifade edilmişti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, General Halife Hafter 'e bağlı güçlerin Türkiye 'ye yönelik tehditlerinin Ankara'ya savaş ilanı anlamına geldiğini bildirmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , Hafter Güçleri'nin Türkiye'ye yönelik sözlerine yanıt vererek, "Hasmane tutum ve saldırıların bedeli çok ağır olacak. Düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldık" demişti.

6 Türk vatandaşı, Hafter güçleri tarafından rehin alındı.

Dışişleri Bakanlığı , "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir" açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya'da bulunan Türk vatandaşlarıyla irtibat kurulduğunu sağlık durumlarının iyi olduğunun teyit edildiğini belirterek, "Alıkonulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılarak Türkiye'ye getirilmesi için ilgili tüm kurumlarımız titizlikle faaliyetlerini sürdürmektedir" demişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Libya'da alıkonulan Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin olarak "6 vatandaşımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Agila Salih İsa, Libya Ulusal Ordusu ile Türkiye arasında artan gerginlik üzerine seferberlik ilan etti.