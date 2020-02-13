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Hafter güçleri Trablus'a saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı

Libya'da Hafter güçlerinin başkent Trablus'un farklı bölgelerine gerçekleştirdiği füze saldırısında 1 kadın hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.

13.02.2020 15:27 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:28Hafter güçleri Trablus'a saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı
'da Hafter güçlerinin başkent 'un farklı bölgelerine gerçekleştirdiği füze saldırısında 1 kadın hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı. Saldırı nedeniyle Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu.

Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'un farklı bölgelerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin medya danışmanı yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki El Hadba yerleşim bölgesine gerçekleştirdiği füze saldırısında 1 kadının hayatını kaybettiğini, 3 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Hafter güçleri, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı da hedef aldı. Saldırı nedeniyle havalimanındaki uçuşlar askıya alınırken, yolcular ve çalışanlar büyük panik yaşadı.

Öte yandan Trablus'un güneyinde Hafter güçleri ile Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. - TRABLUS

Trablus, Libya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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