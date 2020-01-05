Haberler » Güncel » Hafter güçlerinden askeri okul öğrenci yurduna hava saldırısı: 28 ölü, 18 yaralı - Haber

Hafter güçlerinden askeri okul öğrenci yurduna hava saldırısı: 28 ölü, 18 yaralı

Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı yabancı savaş uçaklarının, askeri okul öğrenci yurduna düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 28 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

05.01.2020 00:42 | Son Güncelleme: 05.01.2020 00:42 Hafter güçlerinden askeri okul öğrenci yurduna hava saldırısı: 28 ölü, 18 yaralı
Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı yabancı savaş uçaklarının, askeri okul öğrenci yurduna düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 28 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Hafter'i destekleyen yabancı savaş uçaklarının, başkent Trablus'un güneyindeki El-Hadbe bölgesinde bulunan askeri okula düzenlediği hava saldırısında 28 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.
Libya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Fevzi Uneyyis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının askeri okul öğrencilerinin kaldığı yurdu hedef aldığını söyledi.
Ölü ve yaralı sayısının artma ihtimalinden endişe ediliyor.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:44   İspanya kıyılarına ulaşan teknelerden birinde 1 düzensiz göçmen ölü bulundu - Haber
00:43   Hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı - Haber
00:42   Hafter güçlerinden askeri okul öğrenci yurduna hava saldırısı: 28 ölü, 18 yaralı - Haber
00:38   Katalonya parlamentosu, İspanya devletini "darbe yapmakla" suçladı - Haber
00:18   Başkan Bulut ile Rektör Karacoşkun öğrencilere çorba ikramında bulundu - Haber
00:00   Cinayet sonrası eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı - Haber
23:56   Son dakika: Hafter askeri okula savaş uçaklarıyla saldırdı: 28 ölü, 18 yaralı - Haber
22:14   İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak - Haber
21:36   Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - Haber
21:25   Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı - Haber
5.01.2020 00:53:19