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Hafter güçlerinden Trablus'a bombalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İşgalci General Hafter güçlerinin Trablus'ta gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

01.02.2020 21:34 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:40Hafter güçlerinden Trablus'a bombalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İşgalci General Hafter güçlerinin 'ta gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Al-Wefaq hükümeti, General Hafter'in Trablus'un güneyinde bulunan Al-Kuraimia bölgesinde düzenlediği bombalı saldırı sonucu 1 sivilin öldüğünü, 1 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Sağlık yetkilileri ölen kişinin kimliğini Mistara kentinden Mansur Ali Muhammed al-Qaddari (57) yaralananın kimliğini ise Muhammed Walid Shiha (37) olarak teşhis ederken yaralının durumunun ağır olduğunu bildirdi. Saldırı sonucu civardaki evlerin hasar aldığı belirtildi. - TRABLUS

Trablus, Libya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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