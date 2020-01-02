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Hafter güçlerinden Trablus'taki yerleşim bölgelerine füze saldırısı: 1 ölü

Libya tezkeresi için yapılacak olan oylamaya dakikalar kala Libya'da gerilim yükseldi. Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in desteklediği UMH'nin karşısında yer alan General Hafter'e bağlı güçler Trablus'ta bombayla saldırdı. 1 sivil yaşamını yitirdi.

02.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:02

TBMM Genel Kurulu'nda tezkeresinin oylanmasına dakikalar kala Libya'da gerilim yükseldi. Türkiye'nin de desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) karşısında yer alan General Hafter'e bağlı güçler 'ta bombayla saldırdı. Libya'da Hafter güçlerinin başkent Trablus'taki yerleşim bölgelerine düzenlediği füze saldırısında 1 kadın hayatını kaybetti.

FÜZE EVE İSABET ETTİ

Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'un Al-Farnaj bölgesindeki yerleşim bölgelerine füze saldırısı düzenledi. Sağlık yetkilileri, füzelerden birinin Al-Farnaj bölgesinde bir eve isabet etmesi sonucu 1 kadının hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırı nedeniyle bölgedeki evlerde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

LİBYA'DA İKİ FARKLI YÖNETİM BULUNUYOR

Arap Baharı olarak tanımlanan kitlesel halk hareketinin rejim karşıtı çatışmalara dönüştüğü ve Muammer Kaddafi'yi koltuğundan ettiği 2011 yılından bu yana siyasi istikrarın bir türlü sağlanamadığı Kuzey Afrika ülkesi Libya'da birden fazla yönetim bulunuyor. Libya, 2014 seçimlerinin ardından siyaseten ikiye bölündü. Bunlardan birisi ülkenin doğusunda, Mısır sınırına yakın Tobruk'ta bulunan Temsilciler Meclisi ve diğeri de Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti.

Öte yandan DAEŞ'in 2015'te varlığını hissettirdiği ülkede, örgüte bağlı savaşçılar Kaddafi'nin doğum yeri olan Sirte kentini ele geçirdi. Ancak Türkiye'nin de desteklediği Misratalı güçler, DAEŞ'i aynı yıl içerisinde ortadan kaldırdı.

LİBYA'DA KİM KİMİ DESTEKLİYOR?

Merkezi Trablus'ta bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Türkiye, Avrupa Birliği ve uluslararası kurumlarca meşru kabul ediliyor ve destekleniyor. Tobruk merkezli Hafter güçlerinin kontrolünde olan Temsilciler Meclisi'ni ise Mısır, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fransa ve Rusya'dan destek buluyor.

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Hafter güçlerinden Trablus'taki yerleşim bölgelerine füze saldırısı: 1 ölü

Trablus, Libya, Dünya, Güncel

Kaynak: İHA


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