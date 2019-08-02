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Hafter güçlerinden UMH mevzilerine hava saldırısı: 3 ölü

Libya'nın başkenti Trablus'un güneybatısına Halife Hafter güçlerinin düzenlediği hava saldırısında Uluslararası Mutabakat Hükümeti (UMH) birliklerinden 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

02.08.2019 13:58 Hafter güçlerinden UMH mevzilerine hava saldırısı: 3 ölü
Libya'nın başkenti Trablus'un güneybatısına Halife Hafter güçlerinin düzenlediği hava saldırısında Uluslararası Mutabakat Hükümeti (UMH) birliklerinden 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
UMH'nin başlattığı Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter güçlerine ait uçakların, başkentin 250 kilometre güneybatısında yer alan Es-Seddade bölgesindeki UMH birliklerini hedef aldığını belirtti.
Meci, bölgede Hafter'in ikmal hattını kesmek için konuşlandırılan birliklerin saldırıda 3 kayıp verdiğini, 14 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.
Dünya Sağlık Örgütünün açıklamasına göre, Trablus çevresinde 4 Nisan'dan 15 Temmuz'a kadarki çatışmalarda 1093 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 700'den fazla kişi yaralandı.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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