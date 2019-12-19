Haberler » Güncel » Hafter güçlerinin saldırıları nedeniyle Trablus'taki bazı okullarda eğitime ara verildi - Haber

Hafter güçlerinin saldırıları nedeniyle Trablus'taki bazı okullarda eğitime ara verildi

Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçlerin saldırıları nedeniyle başkent Trablus'taki bazı okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

19.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:14 Hafter güçlerinin saldırıları nedeniyle Trablus'taki bazı okullarda eğitime ara verildi
'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçlerin saldırıları nedeniyle başkent 'taki bazı okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.
Trablus'taki Ebu Selim Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçlerinin başkente yönelik saldırılarını değerlendirmek üzere belediyenin eğitim sorumlularıyla olağanüstü toplantı düzenlendiği ifade edildi.
Açıklamaya göre toplantıda, saldırılar nedeniyle öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliğini sağlamak amacıyla belediye sınırları içindeki okulların tamamında eğitimin süresiz askıya alınması kararlaştırıldı.
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri, karşı operasyon başlatmıştı.
Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. Hafter'in saldırı emri nedeniyle ülkenin batısında, başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:20   4. kattan düşen bebek hayatını kaybetti - Haber
19:20   Aydın'da seyir halindeki servis midibüsü yandı - Haber
19:19   Servis otobüsü alev alev yandı - Haber
19:18   Maltepe'de Fatma Şengül'ü öldüren sanığa "Haksız Tahrik" indirimi - Haber
19:18   Eşini öldürdüğü öne sürülen uzman çavuş: İstem dışı oldu - Haber
18:29   Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Haber
18:09   Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
17:01   Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Haber
16:55   Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Haber
19.12.2019 19:23:20