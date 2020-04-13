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Hafter güçlerinin saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

Libya'da, Hafter güçlerinin sabah saatlerinde başkent Trablus'un güneyindeki mahallelere düzenlediği havan topu saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

13.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:20
Hafter güçlerinin saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti
Libya 'da, Hafter güçlerinin sabah saatlerinde başkent Trablus 'un güneyindeki mahallelere düzenlediği havan topu saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Libya'da Hafter güçlerinin başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Abu Salim bölgelerindeki sivillerin kaldığı mahalleleri sabah saatlerinde topu saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 1 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybederken aynı aileden 4 kişi yaralandı. Olay yerinde gelen ambulans ve acil servis ekipleri yaralıları çevre hastaneye kaldırdı. Yerel kaynaklara göre, mahallelerdeki birçok ev ve otomobilde büyük bir hasar gördü. - TRABLUS

Kaynak: İHA

Etiketler: Trablus, Sabah, Libya, 3. Sayfa
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