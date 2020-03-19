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- Hafter güçlerinin saldırısında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti

- Hafter güçlerinin saldırısında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti Hafter güçlerinin Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesine düzenlediği havan topu saldırısında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti.

19.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:15
- Hafter güçlerinin saldırısında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti
TRABLUS - Hafter güçlerinin Libya 'nın başkenti Trablus 'un güneyindeki Ayn Zara bölgesine düzenlediği havan topu saldırısında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti.
Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde bulunan sivil yerleşimlere havan topu saldırısı düzenledi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Ambulans ve Acil Servis Hizmetleri Sözcüsü Osama Ali tarafından yapılan açıklamada, Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesine bağlı El-Mazavaga köyüne düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 çocuğun hayatını kaybettiği, 1 sivilin de yaralandığı bildirildi. Ali açıklamasında, yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti. - Hafter güçlerinin saldırısında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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- Hafter güçlerinin saldırısında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti
Etiketler : Trablus, Libya, Güncel

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