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Hafter güçlerinin Trablus'a düzenlediği saldırıda bir kişi öldü

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki darbeci lider Halife Hafter'e bağlı güçlerin, ateşkese rağmen Trablus'a düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğünü duyurdu.

12.01.2020 20:54 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:54Hafter güçlerinin Trablus'a düzenlediği saldırıda bir kişi öldü
'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki darbeci lider Halife Hafter'e bağlı güçlerin, ateşkese rağmen 'a düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğünü duyurdu.
UMH Sözcüsü Muhammed Kununu, Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi'ndeki açıklamasında, Hafter güçlerine ait uçaksavarların, ateşkesi ihlal ederek Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde bulunan UMH'ye bağlı güçlere saldırı düzenlediğini, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Kununu, "Defaatle şunu tekrarlıyoruz. Kuvvetlerimiz, kendilerinin başlatmadığı bir saldırıda ateşkesi kabul etmiş olsa da sözünde durmayan ve ihaneti meslek edinenlere kesinlikle güvenmeyecektir." ifadesini kullandı.
UMH güçlerinin ateşkes konusunda Operasyon Komutanlığı emirlerine bağlı kaldığını vurgulayan Kununu, "Eller tetikte. Saldırılara on misliyle karşılık verilecektir." diye konuştu.
Sözcü Kununu, bugün Hafter güçlerinin, başkent Trablus'un güneyindeki Salahaddin ve Vadi er-Rabi bölgelerinde de ateşkesi defalarca ihlal ettiği açıklamasında bulunmuştu.
Kununu, Hafter milislerinin, vatandaşların evlerine baskın düzenlediğini ve mülklerini yağmaladığını belirtmişti.
Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün akşam sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki "operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini açıklamıştı.

Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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