Hafter'in katliamından korkan Libya halkı, Türk askerini bekliyor

Darbeci General Halife Hafter milislerinin saldırdığı Trablus
'ta yaşayan Libya
halkı, şehrin düşmesi halinde katliama maruz kalma korkusu yaşıyor.
Libya'nın başkenti Trablus'ta herkesin konuştuğu konu, bugün mecliste kabul edilen Libya'ya asker göndermeye ilişkin tezkere oturumu.
Türk askerinin bir an önce gelerek güvenliği sağlamasını isteyen Libyalılar, TBMM'den geçen tezkereyi sevinçle karşıladı.
Trablus halkı, Hafter'in kontrolündeki bölgelerde yaşayan akrabalarının zarar görmesinden veya Hafter güçlerinin ilerlemesi halinde intikam saldırılarına maruz kalmaktan korktukları için kameralara konuşmaktan kaçınıyor.
AA ekibi, Libya'ya asker göndermeye ilişkin tezkere oturumu gerçekleşirken, Hafter milislerinin saldırdığı başkent Trablus sakinleriyle konuştu.
Hafter milislerinin, daha önce ele geçirdiği Bingazi, Derne ve Murzuk gibi kentlerde yaptığı eylemleri hatırlatan Trabluslular, tezkereyle, başkente uygulanan bu zulmün sonlanmasını ümit ettiklerini aktardı. Türkiye
'nin Libya ile yaptığı mutabakata ilişkin ise AA muhabirine konuşan Trablus sakinlerinden 30 yaşındaki Ahmed Ali, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatın tam da ihtiyacın olduğu zamanda yapıldığını söyledi.
Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Türkiye ile yaptığı mutabakatın birden çok sebebi olduğuna işaret eden Ali, şunları söyledi:
"Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) bu tür anlaşma ve ittifaklara ciddi anlamda ihtiyacı var. UMH, Türkiye ile ortak çıkarları korumanın yanı sıra kendi meşruiyetini korumak ve Hafter'e bağlı militan güçlerin ardı arkası kesilmeyen başkent Trablus'a yönelik saldırılarına karşı koymak üzere bu mutabakatı imzaladı."
Hiçbir meşruiyeti olmamasına rağmen Hafter milislerinin, kendilerine paralı askerlerin yanı sıra finansal ve silah desteğini sağlayan birçok ülkeyle ittifak yaptığına dikkati çeken Ali, buna karşı UMH için Türkiye ile mutabakata varmanın kaçınılmaz olduğunu kaydetti.