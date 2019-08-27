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- Hafter'in Komutanından İtiraf: "hafter'in Yanında Bae Vardı"

- Hafter'in komutanından itiraf: "Hafter'in yanında BAE vardı"TRABLUS - Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait uçakların, Libya'da gerçekleştirilen saldırılara katıldığı ortaya çıktı.

27.08.2019 17:42
- Hafter'in Komutanından İtiraf:
- Hafter'in komutanından itiraf: "Hafter'in yanında BAE vardı"
TRABLUS - Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait uçakların, Libya'da gerçekleştirilen saldırılara katıldığı ortaya çıktı.
Libya'da Halife Hafter'e bağlı Giryan Operasyon Odası Eski Komutanı Albay Fevzi Buharara, dün Giryan kentine başlattığı saldırı sonrası Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri tarafından tutuklanmıştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Buharara'nın itirafları yer aldı. Görüntülerde Buharara'nın, kendisine sorulan "Hafter'in yanında kim yer aldı?" sorusuna "Birleşik Arap Emirlikleri vardı" dediği anlaşılıyor.
Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir SİHA'nın Trablus'un güneyinde düzenlediği saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermişti.
- Hafter'in Komutanından İtiraf:

Birleşik Arap Emirlikleri, Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: İHA

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