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Hafter'in sözcüsüne sorduğu Türkiye sorusuyla gündeme oturan Lübnanlı sunucu evinde ölü bulundu

General Halife Hafter'in Sözcüsü Mismari'ye "Yani sizi şimdi tek bir Türk topu mu engelliyor" diye tepki gösteren sunucu Najwa Kassem, Dubai'deki evinde ölü bulundu.

03.01.2020 10:23 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:28 Hafter'in sözcüsüne sorduğu Türkiye sorusuyla gündeme oturan Lübnanlı sunucu evinde ölü bulundu
General Halife Hafter'in Sözcüsü Mismari'ye "Yani sizi şimdi tek bir Türk topu mu engelliyor" diye tepki gösteren sunucu Najwa Kassem, 'deki evinde ölü bulundu.

Al Arabiya kanalı sunucusu 51 yaşındaki Najwa Kassem, Dubai'deki evinde ölü bulundu. Lübnanlı sunucunun kalp krizi geçirdiği ifade edildi. 2012 yılında Arabian Business dergisi tarafından Arap dünyasındaki en güçlü 100 kadından biri seçilen Kassem, General Halife Hafter'in Sözcüsü Mismari'ye sorduğu soru ile gündem olmuştu. Mismari'ye "Trablus'a neden giremiyorsunuz? Sorun ne?" diye soran başarılı sunucu, "Türk subaylarının da kullandığı bir top var. O girmemizi engelliyor" cevabını almıştı. Mismari'nin yanıtı karşısında, "Yani tek bir top mu sizi durduruyor" diye soran Kassem, şaşkınlığını gizleyememişti. - DUBAİ

Halife Hafter, Dubai, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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