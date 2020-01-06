Haberler » Dünya » Hafter'in, Trablus'ta askeri okula düzenlediği saldırı kameralara yansıdı - Haberler

Hafter'in, Trablus'ta askeri okula düzenlediği saldırı kameralara yansıdı

Libya'da Hafter güçleri tarafından askeri okula düzenlenen ve 30 öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

06.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:21

'da Hafter güçleri tarafından askeri okula düzenlenen ve 30 öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SANİYE SANİYE YANSIDI

Libya'nın başkenti 'ta Hafter güçleri askeri okula saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 30 öğrenci hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı. Söz konusu saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Okuldaki askeri geçit töreni sırasında gerçekleşen saldırı ve ardından yaşanan panik kameraya saniye saniye yansıdı.

NE OLMUŞTU?

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Hafter'i destekleyen yabancı savaş uçaklarının, başkent Trablus'un güneyindeki El-Hadbe bölgesinde bulunan askeri okula düzenlediği hava saldırısında 30 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

YOKLAMA SIRASINDA VURULDULAR

Görgü tanığı askeri akademi öğrencisi Abdülmelik Miftah Zeydan (22), AA muhabirine, akşam yemeğini yedikten sonra yoklamaya katılmak üzere öğrencilerin bahçede toplandıklarını belirterek, şunları anlattı:

"Yatağımıza gitmeden önce yoklamaya katılmak üzere bahçede sınıflarımıza ve birliklerimize göre sıra düzeni alınır. Bu bölük de kendi sıra düzenini aldığı sırada havadan bomba atıldı ve büyük bir patlama oldu. İnsanların hepsi bir anda öldü. Hayatını kaybeden arkadaşlarımın ailelerine sabır diliyorum."

Libya'nın başkenti Trablus, 10 aydır Halife Hafter milislerinin saldırısı altında yaşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Libya'ya asker gönderme tezkeresinin ardından başkentte Türk ordusunun Hafter milislerinin saldırılarını durduracağına ilişkin büyük bir beklenti var.

Hafter'in, Trablus'ta askeri okula düzenlediği saldırı kameralara yansıdı

Trablus, Libya, Dünya, Güncel

Kaynak: İHA


Dünya

Son Dakika Haberleri

10:30   ABD - İran geriliminde Pakistan tarafını seçti - Haberler
10:30   Sağlık Bakanlığı: "Grip için öncelikle acile değil aile hekimine gidilmeli" - Haberler
10:29   Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuştu-1 - Haberler
10:28   Erdoğan: Kanal İstanbul Montrö'nün tamamen dışında olan bir şey - Haberler
10:23   Üvey kardeşlerin kavgasında 1 kişi öldü - Haberler
10:03   Trump'ın "Karşılık vereceğiz" tehdidine İran'dan yanıt: Hayfa ve İsrail'in önemli merkezlerini yerle bir ederiz - Haberler
10:00   Hafter'in, Trablus'ta askeri okula düzenlediği saldırı kameralara yansıdı - Haberler
09:50   Ahmet Davutoğlu, intihar eden Sibel Ünli için konuştu: Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız - Haberler
09:47   Son dakika: İranlı General Kasım Süleymani'nin cenazesinde, Hamaney gözyaşlarına boğuldu - Haberler
08:59   İran'da Donald Trump'a olan öfke dinmiyor: Kellesini getirene 80 milyon dolar ödül var - Haberler
6.01.2020 10:34:25