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Hafter milisleri sivilleri bombaladı 11 yaralı

Hafter milisleri sivilleri bombaladı 11 yaralıLibya, (DHA)- Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'ta sivilleri hedef almaya devam ediyor.

23.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:28
Hafter milisleri sivilleri bombaladı 11 yaralı
Libya, (DHA)- Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'ta sivilleri hedef almaya devam ediyor. Hafter milislerinin sivilleri yönellik bombardıman sonucunda 11 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'un güneydoğusunda sivilleri hedef almaya devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'un Arada, Souq Al Jum'aa ve Ain Zara bölgelerinde sivil yerleşim yerlerini bombaladı. Bombardımanlarda, 11 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırılarda 30 füze atıldığı ifade edildi.
HAFTER'E BAĞLI GÜÇLER GERİ ÇEKİLİYOR
Öte yandan Libya hükümet kuvvetlerinin, Halife Hafter'in Trablus'a saldırılarının harekat ve ikmal merkezi olan stratejik kent Tarhuna'ya yönelik geçtiğimiz cumartesi sabah saatlerinde başlattığı operasyon sürüyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Hafter'e bağlı güçler Terhuna'den geri çekiliyor. Hafter milisleri sivilleri bombaladı 11 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Halife Hafter, Trablus, Libya, DHA, Güncel , Haber
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