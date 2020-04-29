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Hafter milisleri Trablus'ta askeri sağlık kurumuna roketli saldırı düzenledi

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'taki askeri sağlık kurumuna roketlerle düzenlediği saldırıda 1 sağlık çalışanı öldü, 6 görevli yaralandı.

29.04.2020 21:53 | Son Güncelleme: 29.04.2020 21:55
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'taki askeri sağlık kurumuna roketlerle düzenlediği saldırıda 1 sağlık çalışanı öldü, 6 görevli yaralandı.
Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Bakanlığına bağlı Askeri Sağlık Kurumu'na düzenledikleri roketli saldırıda 1 çalışanlarının hayatını kaybettiğini söyledi.
Saldırıda 6 sağlık çalışanının yaralandığını ifade eden Haşimi, kurumda büyük çapta maddi zarar meydana geldiğini belirtti.
Hafter milisleri dün başkent Trablus'un havaalanı yolu bölgesindeki sahra hastanesine 6 roket saldırısı düzenlemiş ve saldırı sonucunda hastane ile ambulanslar ağır hasar almıştı. Hafter milisleri Trablus’ta askeri sağlık kurumuna roketli saldırı düzenledi

Kaynak: AA

Etiketler: Trablus, Libya, Güncel, Haber

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