Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hafter milisleri, Trablus'ta koronavirüs tedavisine tahsis edilen hastaneyi hedef aldı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleri, başkent Trablus'taki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisi için tahsis edilen bir hastaneyi hedef aldı.

06.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:24
Hafter milisleri, Trablus'ta koronavirüs tedavisine tahsis edilen hastaneyi hedef aldı
Libya 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleri, başkent Trablus 'taki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisi için tahsis edilen bir hastaneyi hedef aldı.
UMH tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin koronavirüs tedavi merkezlerinden biri olarak belirlenen El-Hadra Hastanesi'ni hedef aldıkları belirtildi.
Açıklamada, bu olayın Hafter milislerinin ambulanslar, sağlık personeli ve hastanelere yönelik saldırılarının devamı niteliğinde olduğuna işaret edildi.
Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinin sosyal paylaşım hesabı Facebook'ta da hastanenin dışındaki araçların yandığını ve söndürme girişimlerini gösteren bir video paylaşıldı.
5 sivil yaralandı
Ebu Selim Belediye Meclisinden yapılan yazılı açıklamada da Hafter milislerinin 25 Grad füzesiyle beldeyi hedef aldığı kaydedildi.
Hedef gözetmeksizin düzenlenen saldırılar sonucu 5 sivilin yaralandığı, bazı kamu ve özel tesislerin zarar gördüğü ifade edilen açıklamada, füzelerin Hadra Hastanesi'nin girişine, otoparka, ambulans ve acil durum girişine, otoyola ve hastanenin arkasındaki yerleşim alanlarına düştüğü aktarıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığı, geçen cuma günü 85 yaşında bir kadının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Resmi verilere göre ülkede halihazırda 18 koronavirüs vakası bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Hafter milisleri, Trablus'ta koronavirüs tedavisine tahsis edilen hastaneyi hedef aldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Acı haberi Bakan Soylu verdi: Polis teşkilatımızda bir kaybımız var Haberler
Acı haberi Bakan Soylu verdi: Polis teşkilatımızda bir kaybımız var
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson, yoğun bakıma alındı Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson, yoğun bakıma alındı
İki ilimiz arasında toplu taşıma 15 günlüğüne durduruldu Haberler
İki ilimiz arasında toplu taşıma 15 günlüğüne durduruldu
Darbeci General Hafter’e bağlı milisler, koronavirüs hastanesini vurdu Haberler
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastanesini vurdu
Film gibi olay! Ateşi yüksek çıkan babasını polisten kaçırdı Haberler
Film gibi olay! Ateşi yüksek çıkan babasını polisten kaçırdı
Trump’ın koronavirüs önerisi Beyaz Saray’ı ikiye böldü Haberler
Trump'ın koronavirüs önerisi Beyaz Saray'ı ikiye böldü
Salgının merkez üssünde virüsten ölenler parklara gömülecek Haberler
Salgının merkez üssünde virüsten ölenler parklara gömülecek
Koronanın merkez üssü ABD’de ölü sayısı kritik eşiği aştı Haberler
Koronanın merkez üssü ABD'de ölü sayısı kritik eşiği aştı

Son Dakika Güncel Haberleri

23:05: İran sınırında 138 kilo eroin ele geçirildi - Haber 23:05: Korona virüsüne yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson yoğun bakıma alındı - Haber 23:03: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor - Haber 23:02: - Rusya'da korona ile mücadelede 500 kişilik sahra hastanesi yapıldı- Hastane yaklaşık 3 haftada... - Haber 23:02: Eğitimciler sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiyor - Haber 22:58: MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız koronavirüse yakalandı - Haber 22:39: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var - Haber 22:18: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı - Haber 21:34: Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu - Haber 21:27: Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü - Haber 20:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor - Haber