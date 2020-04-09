Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hafter milisleri Trablus'ta Kovid-19 tedavisine tahsis edilen hastaneyi 3. kez hedef aldı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleri, başkent Trablus'taki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisi için tahsis edilen hastaneyi üçüncü kez hedef aldı.

09.04.2020 21:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:16
Libya 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleri, başkent Trablus 'taki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisi için tahsis edilen hastaneyi üçüncü kez hedef aldı.
BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin koronavirüs tedavi merkezlerinden biri olarak belirlenen El-Hadra Hastanesi'ndeki ilaç depolarını Grad füzeleriyle hedef aldığı belirtildi.
Saldırı sonucu depolarda yangın çıktığı ifade edilen açıklamada, bölgeye yönlendirilen ilgili ekiplerin yangını söndürme çalışmalarına başladığı aktarıldı.
Depoların büyük bölümünün saldırı nedeniyle zarar gördüğü ancak can kaybının olmadığı kaydedilen açıklamada, Hafter milislerinin 4 gün içinde 3. kez hastaneyi hedef aldığına dikkat çekildi.
UMH'nin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden 6 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin Ebu Selim beldesindeki El-Hadra Hastanesi'ni hedef aldığı belirtilmişti.
Ebu Selim Belediye Meclisinden yapılan yazılı açıklamada da Hafter milislerinin 25 Grad füzesiyle beldeye saldırı düzenlediği ifade edilmişti.
Hedef gözetmeksizin düzenlenen saldırılar sonucu 5 sivilin yaralandığı, bazı kamu ve özel tesislerin zarar gördüğü belirtilen açıklamada, füzelerin Hadra Hastanesi'nin girişine, otoparka, ambulans ve acil durum girişine, otoyola ve hastanenin arkasındaki yerleşim alanlarına düştüğü aktarılmıştı. Hafter milisleri Trablus’ta Kovid-19 tedavisine tahsis edilen hastaneyi 3. kez hedef aldı

Kaynak: AA

Etiketler: Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
’İlk kez açıklıyorum’ diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi Haberler
"İlk kez açıklıyorum" diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson’dan güzel haber geldi Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson'dan güzel haber geldi
Haberler ›› Güncel ››Hafter milisleri Trablus'ta Kovid-19 tedavisine tahsis edilen hastaneyi 3. kez hedef aldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:30: ABD Alaska'da Rus uçaklarına önleme yaptı - Haber 21:27: Dışişleri'nden Yemen'deki ateşkesle ilgili açıklama - Haber 21:27: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci yılını kutladı - Haber 21:25: Bakan Kurum, Elazığ ve Malatya'da devam eden projeleri inceledi - Haber 21:24: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı - Haber 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler