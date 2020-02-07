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Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı vurdu

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı hedef aldı, uçuşlar askıya alındı.

07.02.2020 21:02 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:02Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı vurdu
'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent 'taki Mitiga Havalimanı'nı hedef aldı, uçuşlar askıya alındı.
BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Hafter milisleri, Mitiga Havalimanı'nı füzelerle vurdu.
Havalimanındaki uçuşlar geçici süre için durduruldu.
Hafter milisleri, daha önce Mitiga Havalimanı'nı defalarca hedef almış ve başkentin dünyaya açılan tek kapısı, aylarca kapalı kalmıştı.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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