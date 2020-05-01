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Hafter milislerinden Trablus'a roket saldırısı: 3 sivil öldü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyindeki sivil bölgelere düzenlediği roket saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti.

01.05.2020 18:12 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:13
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyindeki sivil bölgelere düzenlediği roket saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti.
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığı Medya Danışmanı Emin el-Haşimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus'un güneyinde sivil nüfusun yoğun olduğu Zeneta bölgesine roketli saldırı düzenlediğini belirtti.
Haşimi, saldırıda 2'si kadın 3 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Libya hükümetine bağlı hava kuvvetlerinin, Trablus'un güneybatısındaki Mersit Vadisi'nde, Hafter milislerine ikmal yapan bir yakıt tankeri ile ağır silahların monte edildiği iki askeri aracı vurduğu açıklanmıştı.
Son dönemde Libya hükümet güçleri, Hafter'e bağlı silahlı milislere karşı başlattığı operasyonlarda büyük başarılar elde ediyor. Hezimete uğrayan Hafter milisleri, Trablus'un çevresinde ellerinde tuttukları pek çok noktayı terk etmek zorunda kalıyor. Hafter milislerinden Trablus’a roket saldırısı: 3 sivil öldü

Kaynak: AA

Etiketler: Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Haber

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