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Hafter milislerinden Trablus'a roketli saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'ta sivil yerleşim alanlarına düzenlediği roket saldırısında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

13.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:36Hafter milislerinden Trablus'a roketli saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent 'ta sivil yerleşim alanlarına düzenlediği roket saldırısında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşim tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milisleri Trablus'un Hadba bölgesine roketlerle hedef gözetmeksizin saldırı düzenledi.
Saldırıda 1 kadın hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.
Bölgede saldırı nedeniyle büyük maddi hasar oluştu.
Hafter'e bağlı milisler son üç günde Trablus'a yönelik roket saldırılarını artırdı. Dün Trablus'un Salahaddin bölgesindeki bir kahvehaneye roket düşmesi sonucu 1 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı. Trablus Üniversitesi'nin güneyine düşen roket ise 5 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Halife Hafter, Trablus, Güncel

Kaynak: AA

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