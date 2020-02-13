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Hafter milislerinden Trablus'a roketli saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi, Hafter milislerinin Trablus'a düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını duyurdu.

13.02.2020 00:36 | Son Güncelleme: 13.02.2020 00:36Hafter milislerinden Trablus'a roketli saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi, Hafter milislerinin 'a düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını duyurdu.
Basın merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milisleri tarafından başkent Trablus'un güney batısındaki sivil yerleşim bölgelerine gerçekleştirilen roketli saldırıda bir kahvehane isabet aldı.
Trablus'un Salahaddin bölgesi Eş-Şuk yolundaki kahvehaneye düşen roket nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
Dün öğleden sonra Trablus Üniversitesinin hemen güneyindeki yerleşim yerine düzenledikleri saldırıda 5 sivilin yaralanmasına neden olan Hafter milisleri, önceki gün de Trablus'un Sevani ve Bab et-Tacura bölgelerine roket saldırısı düzenlemişti.
Libyalı taraflar Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini 12 Ocak'ta kabul etmiş olmasına rağmen, Hafter'e bağlı milisler ilk günlerden itibaren ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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