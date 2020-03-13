Hafter milislerinin başkent Trablus'a roketli saldırısı sonucu 2 sivil yaralandı
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyine düzenlediği roketli saldırıda 2 sivil yaralandı.
13.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:48
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus 'un güneyine düzenlediği roketli saldırıda 2 sivil yaralandı.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinin yazılı açıklamasına göre, Hafter milisleri tarafından dün gece başkent Trablus'un Suk el-Cuma bölgesindeki sivil yaşam alanlarına roketli saldırı düzenlendi.
Bölgede ciddi oranda hasara yol açan saldırı nedeniyle bazı vatandaşların araçları yanarken 2 sivil de yaralandı. Tacura Sahra Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan yaralı siviller Hamza Dakruk (30) ve Taha Bin Ali (23) yakındaki Fatih Hastanesi'ne nakledildi.
Hafter milisleri dün Tacura Sahra Hastanesi doktorlarının otomobiline silahlı saldırıda bulunmuş ve saldırıda 2 doktor hayatını kaybetmişti.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinin yazılı açıklamasına göre, Hafter milisleri tarafından dün gece başkent Trablus'un Suk el-Cuma bölgesindeki sivil yaşam alanlarına roketli saldırı düzenlendi.
Bölgede ciddi oranda hasara yol açan saldırı nedeniyle bazı vatandaşların araçları yanarken 2 sivil de yaralandı. Tacura Sahra Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan yaralı siviller Hamza Dakruk (30) ve Taha Bin Ali (23) yakındaki Fatih Hastanesi'ne nakledildi.
Hafter milisleri dün Tacura Sahra Hastanesi doktorlarının otomobiline silahlı saldırıda bulunmuş ve saldırıda 2 doktor hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
Etiketler : Halife Hafter, Trablus, Güncel
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