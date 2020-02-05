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Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında ikisi çocuk 3 kişi öldü

Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkentin güneyindeki iki ayrı mahalleye yönelik saldırılarında ikisi çocuk 3 sivil hayatını kaybederken, 4'ü de yaralandı.

05.02.2020 01:38 | Son Güncelleme: 05.02.2020 01:38Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında ikisi çocuk 3 kişi öldü
'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkentin güneyindeki iki ayrı mahalleye yönelik saldırılarında ikisi çocuk 3 sivil hayatını kaybederken, 4'ü de yaralandı.
Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab (Öfke Volkanı) Operasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milisleri başkentin güneyindeki mahalleleri hedef aldı.
Açıklamada, Hafter milislerinin başkentin güneyine yönelik saldırılarında, es-Savani yerleşim bölgesine isabet eden bir mühimmatın patlaması sonucu, aynı aileden 1 kız ve 1 erkek çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.
Ayrıca, başkentin güneyindeki Salahaddin ilçesine Hafter milislerinin 6 ayrı roketle saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve aynı aileden 4 kişinin de yaralandığı paylaşıldı.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmasıyla petrol zengini Kuzey Afrika ülkesi şiddet sarmalına sürüklenmişti.
Libya'da 10 aydır süren savaşı sonlandırmak için uluslarası girişimler son dönemde hız kazanmış, ancak Hafter'e bağlı milisler, son olarak Berlin Konferansı'nda yapılan ortak ateşkes çağrılarına rağmen, başkente yönelik saldırılarını sürdürmüştü.
BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Güvenlik Konseyi'ne geçen hafta yaptığı son sunumda, Libya'da "ateşkesin sadece adının olduğunu" ve 110'un üzerinde ihlal kaydettiklerini açıklamıştı.
Libya'da UMH ve Hafter'i temsilen iki taraftan beşer askeri temsilcinin kalıcı ateşkesi görüşmek üzere Cenevre'de bir araya geldiği 5+5 toplantılarının başlamasının ardından konuşan Selame, Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki çatışmaların durdurulması çağrılarına teşekkür ederek, "Ateşkesin resmiyete dökülmesi için pek çok girişim olduğunu ancak Hafter tarafında bu konuda isteksizlik olduğunu" vurgulamıştı.

Halife Hafter, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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