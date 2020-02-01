Haberler » Güncel » Hafter milislerinin başkentin güneyinde bir mahalleye saldırısında 1 kişi öldü - Haber

Hafter milislerinin başkentin güneyinde bir mahalleye saldırısında 1 kişi öldü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkentin güneyindeki el-Kerimiye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

01.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 01.02.2020 20:46Hafter milislerinin başkentin güneyinde bir mahalleye saldırısında 1 kişi öldü
'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkentin güneyindeki el-Kerimiye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerinin yürüttüğü Burkan el-Gadab (Öfke Volkanı) Operasyonu'nun resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla yapılan açıklamada, Hafter milislerinin el-Kerimiye'yi bombaladığı açıklandı.
UMH'nin açıklamasında, düşen bomba nedeniyle bir otomobilin alev alma anına dair fotoğraflar paylaşıldı.
Öte yandan, Burkan el-Gadab Operasyonu sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin saldırıları nedeniyle 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin ağır yaralandığını söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, önceki gün BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı sunumda, Libya'da "ateşkesin sadece adının olduğunu" ve 110'un üzerinde ateşkes ihlali kaydettiklerini açıklamıştı.

Halife Hafter, Libya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 09:08:15