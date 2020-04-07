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Hafter milislerinin koronavirüs tedavisine tahsis edilen hastaneyi hedef alması

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin, başkent Trablus'taki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisi için tahsis edilen bir hastaneyi hedef alması sonucu 5 kişi yaralandı.

07.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:49
Libya 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin, başkent Trablus 'taki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisi için tahsis edilen bir hastaneyi hedef alması sonucu 5 kişi yaralandı.
Birleşmiş Milletler'den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, Hafter milislerinin, hastaneyi hedef almasının "uluslararası hukukun açık ihlali" olduğu vurgulandı.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde video konferans yoluyla düzenlen basın toplantısında El-Hadra Hastanesi'ne yapılan saldırıya değindi.
Laerke, hastaneye kimin saldırı yaptığını belirtmeden, toplantıda BM Libya İnsani Yardım Koordinatörü Yakub El Hillo'nun saldırıya ilişkin açıklamasını okudu.
Hillo, açıklamasında, El-Hadra Hastanesi'ne yapılan saldırıdan dolayı dehşete düştüğünü belirterek, "Libya'daki insanların güvenli ev ve işleyen sağlık sisteminden başka bir şeye ihtiyacı olmadığı bir dönemde, bir hastaneye başka bir saldırı daha haberi aldık. Bu uluslararası insancıl hukukun açık ihlalidir." ifadesini kullandı. Hafter milislerinin koronavirüs tedavisine tahsis edilen hastaneyi hedef alması

Kaynak: AA

Etiketler: Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel

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Hafter milislerinin koronavirüs tedavisine tahsis edilen hastaneyi hedef alması
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Haberler ›› Güncel ››Hafter milislerinin koronavirüs tedavisine tahsis edilen hastaneyi hedef alması - Haberler

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