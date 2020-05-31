Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'a roketli saldırısında 5 sivil öldü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler tarafından başkent Trablus'a düzenlenen roketli saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.

31.05.2020 21:35 | Son Güncelleme: 31.05.2020 21:39
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler tarafından başkent Trablus'a düzenlenen roketli saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.
Libya Hükümeti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı milisler tarafından başkent Trablus'a roket saldırısı düzenlendiğini belirtti.
Roketlerin başkent Trablus'un Suk es-Sulesa bölgesindeki sivil yerleşim alanına düştüğünü ifade eden Haşimi, saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Haşimi, yaralı sayısı hakkında bilgi vermedi.
Geçen ocak ayından bu yana özellikle de başkent Trablus'un, Ayn Zara, Suk Cuma ve Hallatat gibi bölgelerindeki yaşam alanlarına yüzlerce roket atan Hafter milisleri onlarca sivili hayattan koparmış yüzlercesinin de yaralanmasına neden olmuştu.
Özellikle de mayısın ilk haftasında Trablus'taki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetmiş, en az 30 sivil yaralanmıştı. Hafter milislerinin Libya’nın başkenti Trablus’a roketli saldırısında 5 sivil öldü

Kaynak: AA

Etiketler: Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Haber

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