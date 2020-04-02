Hafter milislerinin Mitiga Havalimanı'na düzenlediği roketli saldırıda 2 sivil öldü
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na düzenlediği roketli saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.
02.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:40
Libya 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus 'taki Mitiga Havalimanı'na düzenlediği roketli saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Mitiga Havalimanı'na düzenlenen roketli saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Bazı roketlerin havalimanı çevresindeki sivil yerleşim alanlarına düştüğü, sivillere ait ev ve araçlarda hasar oluştuğu kaydedildi.
Mitiga Havalimanı, Hafter milislerinin roketli saldırıları nedeniyle 5 Mart'ta kapatılmış ve uçuşlar Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata Havaalanı'na taşınmıştı.
Libya'da Kovid-19 nedeniyle 16 Mart'tan bu yana uluslararası uçuşlar yapılmıyor.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Mitiga Havalimanı'na düzenlenen roketli saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Bazı roketlerin havalimanı çevresindeki sivil yerleşim alanlarına düştüğü, sivillere ait ev ve araçlarda hasar oluştuğu kaydedildi.
Mitiga Havalimanı, Hafter milislerinin roketli saldırıları nedeniyle 5 Mart'ta kapatılmış ve uçuşlar Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata Havaalanı'na taşınmıştı.
Libya'da Kovid-19 nedeniyle 16 Mart'tan bu yana uluslararası uçuşlar yapılmıyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel