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Hafter milislerinin Trablus'a roketli saldırı: 1 ölü

Libya'da darbeci asker Halife Hafter'e bağlı milisler tarafından başkent Trablus'un doğusundaki bir çiftliğe düzenlenen roket saldırısı sonucu bir sivil hayatını kaybetti.

15.02.2020 01:06 | Son Güncelleme: 15.02.2020 01:06Hafter milislerinin Trablus'a roketli saldırı: 1 ölü
Libya'da darbeci asker Halife Hafter'e bağlı milisler tarafından başkent 'un doğusundaki bir çiftliğe düzenlenen roket saldırısı sonucu bir sivil hayatını kaybetti.
Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, başkentin doğusundaki el-Baiş bölgesinde bir çiftliğe düşen roket sonucunda 50 yaşlarında bir sivilin öldüğü bildirildi.
Hayatını kaybeden sivilin çiftlikte ağaçları suladığı sırada roket saldırısına maruz kaldığı belirtildi.
Hafter'e bağlı milisler bu hafta başından itibaren Trablus'a yönelik roket saldırılarını artırdı. Trablus'un çeşitli sivil bölgelerine 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen roket saldırısı sonucu toplam 2 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı. Trablus Üniversitesinin güneyine düşen roket ise 5 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Halife Hafter, Trablus, Güncel

Kaynak: AA

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