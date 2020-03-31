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Hafter milislerinin Trablus'a roketli saldırısında 1 sivil öldü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'ta iki mahalleyi hedef alan saldırılarında 1 sivil öldü, 4'ü yaralandı.

31.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:32
Hafter milislerinin Trablus'a roketli saldırısında 1 sivil öldü
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus 'ta iki mahalleyi hedef alan saldırılarında 1 sivil öldü, 4'ü yaralandı.
Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin başkentin batısındaki Kirkariş bölgesinde sivil yerleşim alanını roketle vurduğunu belirtti.
Meci, saldırıda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını aktardı.
Trablus'un güneyindeki Ebu Selim Belediye Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Hafter milislerinin bölgeye düzenlediği roketli saldırıda biri çocuk 2 sivilin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, saldırının ayrıca bölgede ciddi hasara sebep olduğu aktarıldı.
Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle önerdiği ateşkes teklifini olumlu karşıladıklarını söylemişti.
Ancak Hafter milisleri, buna rağmen saldırılarını sürdürüyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Halife Hafter, Trablus, Güncel
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