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Hafter milislerinin Trablus'a topçu saldırısında 5 sivil yaralandı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Topçu saldırısında içerisinde sivillerin yaralandığı araçtan görüntüler Araçtaki kanlı şapkadan ve hasardan görüntüler Yerdeki kan izleri Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'a düzenlediği topçu saldırısında...

12.02.2020 18:37 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:39
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Topçu saldırısında içerisinde sivillerin yaralandığı araçtan görüntüler
Araçtaki kanlı şapkadan ve hasardan görüntüler
Yerdeki kan izleri 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent 'a düzenlediği topçu saldırısında 5 sivil yaralandı.
Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin sivil yerleşim bölgelerini hedef alarak ateşkesi tekrar ihlal ettiği belirtildi.
Açıklamada, Trablus Üniversitesinin yakınına düşen top mermilerinin 5 sivilin yaralanmasına neden olduğu ifade edildi.
Hafter milisleri dün de Trablus'un Sevani ve Bab et-Tecura bölgelerine roket saldırısı düzenlemişti.
Libyalı taraflar Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini 12 Ocak'ta kabul etmiş, ancak Hafter'e bağlı milisler ilk günlerden itibaren ihlallere başlamıştı.
Hafter milislerinin Trablus'a topçu saldırısında 5 sivil yaralandı

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA


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