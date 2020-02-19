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Hafter milislerinin Trablus Limanı'na saldırılarında 3 kişi öldü

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığı, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus Limanı'na düzenlediği 2 ayrı roketli saldırıda 3 sivilin öldüğünü, 5'inin...

19.02.2020 00:40 | Son Güncelleme: 19.02.2020 00:40Hafter milislerinin Trablus Limanı'na saldırılarında 3 kişi öldü
Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığı, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Limanı'na düzenlediği 2 ayrı roketli saldırıda 3 sivilin öldüğünü, 5'inin yaralandığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Fevzi Uneyyis tarafından yapılan ve UMH'nin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun Facebook sayfasından yayımlanan açıklamaya göre, Hafter milislerinin dün gün içinde Trablus Limanı'na düzenlediği 2 ayrı saldırıda, 3 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.
Hafter'e bağlı milisler, dün ilk olarak öğleden sonra Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenlemişti. UMH'ye bağlı Libya Limanlar Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırı sonucu limanda büyük hasar meydana geldiği bildirilmişti.
"Öfke Volkanı Operasyonu" sözcüsü Mustafa el-Mecei ise daha sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus Limanı'nı ikinci kez roketlerle hedef aldığını söylemişti.

Sağlık Bakanlığı, Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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