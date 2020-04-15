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Hafter milislerinin Trablus'ta sivil yerleşim alanına roketli saldırısında bir ev yandı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'a düzenlediği roketli saldırıda bir vatandaşın evi yanarak, kullanılamaz hale geldi.

15.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:19
Libya 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus 'a düzenlediği roketli saldırıda bir vatandaşın evi yanarak, kullanılamaz hale geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milisleri Trablus'un güney bölgelerine roketli saldırı düzenledi.
Grad roketleri ile Mitiga Havalimanı ve çevresine yapılan saldırıda, isabet alan bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Sosyal medya ve yerel basında yanan evin görüntüleri yayınlandı.
Libya hükümet güçlerinin 13 Nisan Pazartesi günü başkent Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri ele geçirmesinin ardından, Hafter milisleri Trablus'un güney bölgelerindeki sivil yaşam alanlarına yönelik saldırılarını artırmıştı. Hafter milislerinin Trablus’ta sivil yerleşim alanına roketli saldırısında bir ev yandı

Kaynak: AA

Etiketler: Trablus, Libya, Güncel
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