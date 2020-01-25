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Hafter milislerinin Trablus'un güneyine düzenlediği saldırıda 2 kişi yaralandı

Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin düzenlediği saldırıda iki kişi yaralandı.

25.01.2020 22:22 | Son Güncelleme: 25.01.2020 22:22Hafter milislerinin Trablus'un güneyine düzenlediği saldırıda 2 kişi yaralandı
'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin düzenlediği saldırıda iki kişi yaralandı.
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınır hükümeti UMH'ye bağlı güçlerin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Hafter milisleri, başkentin güneyine yönelik rastgele bombardıman düzenledi.
Saldırıda, Hadba bölgesindeki Safva Hastanesi yakınında iki kişi yaralandı.
'ta gün içinde başkentin güneyindeki cephelerden yoğun çatışma ve patlama sesleri duyuldu.
Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla 19 Ocak'ta Berlin'de konferans düzenlenmişti.
Halife Hafter'e bağlı milisler, ateşkes çağrısının yer aldığı Libya Konferansı'nın sonuç bildirgesinden sonraki saatler içinde ateşkese yönelik ihlallere başlamıştı.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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