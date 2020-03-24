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Hafter milislerinin Trablus'un güneyine saldırısında 2 kişi öldü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'un güneyinde düzenlediği topçu saldırısında iki genç kız hayatını kaybetti.

24.03.2020 00:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:56
Hafter milislerinin Trablus'un güneyine saldırısında 2 kişi öldü
Libya 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus 'un güneyinde düzenlediği topçu saldırısında iki genç kız hayatını kaybetti.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi Sözcüsü Mustafa el-Meci AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Hallet en-Nur bölgesinde düzenlediği saldırıda bir evin yıkıldığını, enkazdan iki genç kızın cesedinin çıkarıldığını söyledi.
Öte yandan, UMH askeri birlikleri sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, Öfke Volkanı Operasyonu'nun Facebook sayfasında yer alan açıklamasında, Hafter milislerinin "sahte ateşkes ilanından" sonraki 48 saat içinde düzenlediği saldırılarda toplamda 6 kişinin öldüğünü, 6'sının da yaralandığını belirtti.
Halife Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 21 Mart'ta yaptığı basın açıklamasında, Hafter'in, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa ülkelerinin koronavirüs nedeniyle yaptığı insani ateşkes teklifini memnuniyetle karşıladığını duyurmuştu.
Hafter milisleri, söz konusu insani ateşkese rağmen Trablus'a yönelik saldırılarına devam ediyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Trablus, Libya, Güncel

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