Hafter milislerinin yerinden ettiği Libyalılar, evlerine dönmeyi bekliyor

Libya
'da Halife Hafter milislerinin geçen nisan ayında başkente yönelik başlattığı saldırı nedeniyle yerinden edilen Libyalılar, evlerine dönebilmeyi hayal ediyor.
Yaklaşık 150 bin sivil, Hafter milislerinin 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için başlattığı saldırılar neticesinde evlerinden kaçmak zorunda kaldı.
Ateş hattında kalan Libyalılar, evlerini, eşyalarını bırakarak zorlu şartlarda, başkentteki Ulusal Mutabakat Hükümeti kontrolündeki bölgelere sığındı.
AA ekibi, Trablus içinde, en fazla yerinden edilmiş Libyalıya ev sahipliği yapan Ebu Selim ilçesindeki sığınmacı yurdunu ziyaret etti.